Veszprém bewirbt sich als Europäische Kulturhauptstadt 2023

Die Stadt Veszprém will die Bewerbung um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2023 in Zusammenarbeit mit der Region Balaton einreichen. Die Selbstverwaltung der Stadt schloss einen Vertrag mit dem Balaton Verband (Balatoni Szövetség – BSZ), einer Vereinigung der Selbstverwaltungen der Gemeinden in der Region Balaton zur kulturellen Entwicklung der beiden ineinander übergehenden Regionen, teilte der Bürgermeister, Gyula Porga, Medien gegenüber mit.





Der Vertrag zur Zusammenarbeit soll die Vorzüge beider Regionen bestärken, Schwächen kompensieren. Für Besucher treten die Regionen als einheitliche kulturell-touristische Destination in Erscheinung und werden sich gegenseitig befruchten, heißt es in der Mitteilung des Bürgermeisters.