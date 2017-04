Genuss aus dem Allgäu jetzt auch in Ungarn erhältlich

GEFRO ist lecker

seit über 90 Jahren

Gesunde und leckere Suppen, Würzen und Soßen „made in Germany“, man kennt das Unternehmen schon über 90 Jahre: Heute wird GEFRO in der dritten Generation von Thilo Frommlet geleitet. Qualität ist für das Unternehmen seit jeher das Wichtigste. GEFRO – Das bedeutet heute hochwertige Produkte und eine jahrzehntelange Tradition, aber auch für moderne und gesunde Produktideen im Bereich Ernährung.





„Wir sind der erste Hersteller Im Bereich Suppen, Soßen und Würzen, der konsequent die ‚schnellen Zucker’ aus seinen Rezepturen verbannt hat. Unsere neue Produktlinie GEFRO Balance, die wir 2015 auf den Markt gebracht haben, ist in ihrer Art vollkommen einzigartig. Die Einführung von GEFRO Balance war und ist für unser Unternehmen ein großer und wichtiger Schritt in Richtung Zukunft“, so Thilo Frommlet, Inhaber und Geschäftsführer von GEFRO.

Mit GEFRO Balance hat man frühzeitig das Bedürfnis der Menschen nach leichten Lebensmitteln erkannt und aufgegriffen. Nach einer jahrelangen und umfassenden Produktentwicklung ist es dem Traditionsunternehmen gelungen, eine moderne und innovative Produktlinie auf den Markt zu bringen: GEFRO Balance verzichtet komplett auf Haushaltszucker, Mehl und Stärke. Die statt herkömmlichen Haushaltszucker eingesetzte natürliche Isomaltulose geht deutlich langsamer ins Blut. Das bedeutet, dass der Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr von GEFRO Balance nicht so stark ansteigt und gleichmäßiger wieder abfällt als beim Verzehr zuckerhaltiger Lebensmittel. Der Stoffwechsel arbeitet also spürbar ausgeglichener. „Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. Seit über 90 Jahren bestellen die Menschen bei uns feinste Suppen, Soßen und Würzen, die hier im Allgäu aus besten Zutaten und mit viel Können und Liebe durch unsere meist langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hergestellt werden. Mit der Einführung von GEFRO Balance haben wir den Wunsch vieler unserer Kunden nach Produkten mit modernen und innovativen Rezepturen aufgegriffen und erfolgreich in die Praxis umsetzen können. Darauf sind wir sehr stolz“, so Frommlet weiter.

Die Produktvielfalt von GEFRO: vegetarisch, vegan, glutenfrei und lactosefrei sowie frei von Geschmacksverstärkern

Auch im klassischen Sortiment von GEFRO wissen die Kunden die hohe Qualität zu schätzen: Seit 2013 sind alle Produkte des Unternehmens glutenfrei, vegetarisch und viele auch vegan. „Bei aller Philosophie, der gute Geschmack steht für uns immer im Mittelpunkt – schmecka muss!!!“, so Thilo Frommlet. Vom Fisch- und Fleischliebhaber, dem Vegetarier bis hin zum überzeugten Veganer: GEFRO bietet für jeden Geschmack und Ernährungstyp das passende Produkt – und das in gewohnter GEFRO-Qualität. Neben den klassischen Varianten hat GEFRO viele seiner Produkte inzwischen auch in Bio-Qualität im Sortiment. Ganz neu ist darüber hinaus der Produktfilter im Online-Bestellschein auf www.gefro.de. Hier können verschiedene Produkteigenschaften wie „vegetarisch“ oder „glutenfrei“ während des Bestellvorgangs ausgewählt werden: So findet jeder Kunde garantiert die Produkte, die für seine individuellen Ernährungsgewohnheiten am besten geeignet sind.

Hauptsache lecker und sommerlich frisch!

Gerade in der warmen Jahreszeit machen zahlreiche GEFRO-Produkte Lust auf mehr. Vor allem mit den vielfältigen Produkten von GEFRO Balance kommt man jetzt – passend zum nahenden Sommer – in den Genuss eines ausgeglichenen und unbeschwerten Körpergefühls. So sorgt GEFRO Balance für mehr Energie und körperliches Wohlbefinden. Für einen Blutzuckerspiegel in Balance eignen sich z. B. die frischen Salatdressings „Garten-Kräuter“ oder „Amore Pomodore“. Aber auch die neuen Omega-3-Öle von GEFRO gehören jetzt in jeden Einkaufskorb: Sie sind pur erhältlich oder mit natürlichen Kräuterauszügen versetzt und überzeugen durch frische, natürliche Aromen und Geschmack. Sommerzeit ist Grillzeit! Jedem Fleisch- und Grillliebhaber sei deshalb der Gewürz-Pfeffer von GEFRO empfohlen. Er gibt jedem Gericht eine angenehme und herzhaft pikant-scharfe Note. Aber auch die Klassiker aus dem Hause GEFRO dürfen jetzt nicht fehlen, darunter z. B. das multitalentierte „Suppe & Universalgewürz“ oder die beliebte „Soße zu Braten“.

Umfassender und kompetenter Service zu gesunder Ernährung – online und persönlich

„Ohne unsere hohe Glaubwürdigkeit und die persönliche Nähe zu unseren Kunden wären wir nicht seit mehr als 90 Jahren erfolgreich. Wir verkaufen nichts, was meine Familie und ich nicht selbst gerne essen würden“, erläutert Geschäftsführer und Inhaber Thilo Frommlet die Philosophie des Unternehmens. Persönlicher Kundenservice und umfassende Informationen zu gesunder Ernährung und den Produkten von GEFRO sind seit jeher eine Herzensangelegenheit für GEFRO. Im GEFRO Online-Shop gibt es z. B. mehr als 800 Rezeptideen und passende Serviervorschläge. Im Genuss-Blog auf www.gefro.de/blog finden interessierte GEFRO Kunden darüber hinaus alles Wissenswerte rund um die Themen Genuss, gesunde Ernährung und interessante Einblicke hinter die Kulissen von GEFRO.

Die kostenlose Rezepte-App des Unternehmens sorgt darüber hinaus kinderleicht für Köstliches auf den heimischen Tellern: So können GEFRO Kunden auch von unterwegs schnell und einfach leckere Rezepte herunterladen und zuhause ausprobieren. „Bei GEFRO wird Kundenservice schon immer großgeschrieben. Ein kompetentes Team mit jahrelanger GEFRO-Erfahrung steht dabei unseren Kunden jederzeit kostenlos für jede Frage persönlich zur Verfügung. Darunter ist z. B. auch Frau Dr. Hein, eine von insgesamt sieben professionellen GEFRO-Ernährungsberaterinnen“, so Frommlet weiter. Wieder mehr selber, gesund und lecker kochen – mit hochwertigen und innovativen Produkten aus der GEFRO-Küche: Darum geht es für das Traditionsunternehmen aus dem Allgäu.

ÜBER GEFRO

Mehr Informationen unter www.gefro.de