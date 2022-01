Rezepte für den Kindergarten

Essen im Kindergarten ist oftmals nicht besonders abwechslungsreich, weil das zur Verfügung stehende Budget eingehalten werden muss. Eine Erhöhung der monatlichen Kosten für die Eltern stößt bei vielen Eltern eher auf Unmut, doch wie kann man leckeres, abwechslungsreiches Essen auf den Tisch bringen. Kinder sind und waren schon immer begeisterte Nudelesser. Spaghetti und Co. gehen daher immer.Eine selbstgemachte Tomatensoße ist ebenfalls preiswert und schnell zubereitet.

Im Prinzip kann man Kindern im Kindergarten alle Arten von Speisen vorsetzen, sie sollten jedoch nicht zu viel Zucker enthalten. Rezepte mit lecker angerichtetem Gemüse oder Obst können Kinder begeistern. Die Augen essen mit und welches Kind möchte nicht den Apfel in Form eines lächelnden Gesichtes essen?

Ebenso, wie es bei Krypto Trading der Fall ist sollte man sich auch im Kindergarten genau erkundigen, welche Speisen angeboten werden, bevor man sein Kind anmeldet. Tschüss Langeweile – Hallo Spaß beim Essen. Es gibt Kinder, die beim Essen ausgesprochen wählerisch sind, bei diesen ist es schwierig sie zum Essen zu bewegen. Es ist jedoch nicht unmöglich, denn mit dem richtigen Angebot kann man sogar schlechte Esser dazu bewegen, gesunde Lebensmittel zu essen.

Obstsalat mit Joghurtsoße

Nudeln mit Spinatsoße

Pellkartoffeln mit Möhrenjoghurt

Kürbissuppe

Kohlrabi-Kartoffel-Auflauf

Die Optik entscheidet bei Kindern

Mit wenig Handgriffen ist es möglich tolle Gerichte zu kochen, die Kinderherzen höherschlagen lassen. Kinder benötigen vorrangig pflanzliche Lebensmittel, wie Brot, Gemüse, Kartoffeln und Früchte. Auf de.collected.reviews kann man sich einiges an Inspiration holen. Wichtig ist zudem, dass Kinder ausreichend Vollkornprodukte zu sich nehmen. Vollkornnudeln, Vollkornbrot, aber auch Vollkornreis sind sehr gesund und richtet man diese Produkte kindgerecht an, dann stößt man auch auf Gefallen. Die Nachfrage wird größer und Kinder freuen sich auf die nächste Mahlzeit.

Aus einem langweiligen Butterbrot kann man mit wenigen Handgriffen einen wunderschönen Schmetterling zaubern. Butterbrote und Sandwiches lassen sich kinderleicht mit ein paar Handgriffen in ein optisches Highlight verändern. Aus Tomaten kann man ein tolles Gesicht zaubern und aus einer Gurke beispielsweise eine Schnecke schneiden. Reis lässt sich zudem prima als Geist in einer Suppe anrichten und einen Obstspieß kann man mit Schokoladenstückchen aufwerten. Kinder mögen es lustig und ansprechend und müssen von ihrem Essen angesprochen werden. Spaghetti kann man als Haare verwenden, Gurken als Augen, Apfelstückchen als Ohren und aus einer Paprikaschote kann man eine Spinne zaubern.

Pizza, Pommes und Pasta mögen die meisten Kinder am liebsten, es gibt sogar Kinder, die alle anderen Lebensmittel verweigern. Gerade Obst und Gemüse bieten sich sehr gut an, wenn man Kindern etwas fürs Auge anbieten möchte. Im Kindergarten sollte man das Essen gut kombinieren. Kinder dürfen auch mal ungesunde Lebensmittel zu sich nehmen, sonst macht Essen ja keinen Spaß, doch die gesunden Lebensmittel sollten überwiegen. Kinder im Kindergarten gucken zudem sehr viel von ihren Freunden ab. Speziell angerichtete Lebensmittel kosten nicht viel, nehmen nur etwas mehr Zeit in Anspruch. Vielleicht einfach mal einen Wettbewerb starten, auch ein solcher regt Kinder zum Essen an.