Markt PIAC Placc – eine Erfolgsgeschichte in Tihany

Der Markt am Fährhafen Tihany hat sich zu einem beliebten Treffpunkt und Kulturplatz entwickelt. Neben zahlreichen Waren während der Öffnungszeiten am Samstag und Sonntag bietet er nämlich auch Kunst und Kultur an.





Das kulturelle Flair verdankt der PIAC Placc einem begeisterten Ferienhausbesitzer, der mehr aus Tihany machen wollte, als ihm Jahr für Jahr geboten wurde. Ákos Peleskey hatte viele Ideen und wandte sich an die hiesige Selbstverwaltung. Nachdem zwei Jahre lang nichts geschah, startete er im Jahre 2009 in Eigeninitiative seinen Erzeugermarkt und machte daraus eine Erfolgsgeschichte. „In den ersten Jahren hatten wir nur wenige Stände, die Besucher und Käufer kamen aus dem eigenen Bekanntenkreis”, sagte Ákos Peleskey. „Dann wurden es immer mehr, auch die Zahl der Stände nahm zu. Die Einwohner der Gemeinde aber kommen interessanterweise bis heute nicht auf den Markt.“

Jetzt bieten an jedem Markttag 80-120 Stände ihre Waren an, die thematischen Märkte sind für viele Einwohner der Umgebung und für Touristen ein fester Programmpunkt an den Wochenenden. Das Angebot reicht von Antiquitäten, Wohnraumkultur über Kosmetik, Seifen bis hin zu Käse, Rauch- und Backwaren. Auf dem Markt kann man frühstücken und zu Mittag essen. Zahlreiche Veranstaltungen und Unterhaltsprogramme locken zusätzliche Besucher an.

Themen sind beispielsweise die Mandelblüte, Bärlauch- und Hagebuttentage. Es gibt Theater, Puppentheater und Beschäftigungen für die Kinder. Seit 2011 lädt im Sommer ARTplacc mit Malern, Bildhauern, Designer, Musikern und Filmemachern zum Besuch von Ausstellungen und Vorführungen ein.

Die ehemals heruntergewirtschafteten Gebäude am Tihany-Fährhafen werden von den Veranstaltern auf eigene Kosten nach und nach wieder hergerichtet. Sie dienen als Galerie, Eisdiele, Bistro, Delikatessengeschäft und Geschenkladen. Von Jahr zu Jahr kommt Neues hinzu und der einstige Schandfleck verwandelt sich immer mehr in einen Ort, den es lohnt aufzusuchen.

Der Markt ist ganzjährig samstags und in der Sommersaison auch sonntags geöffnet.