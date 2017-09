Euro Beach Soccer League in Siófok

Die ungarische Nationalmannschaft gewann die Stage 4 der Euro Beach Soccer League vom 11.-13. August 2017 in der MLSZ-Arena von Siófok, sicherte sich den Gruppensieg in der Division B der EBSL und damit den Einzug ins Finale.





An den Wettkampftagen wurden in der Division B folgende Resultate erzielt: am 11. August spielte Dänemark gegen Bulgarien 5:10, Ungarn gegen Andorra 14:1, am 12. August Andorra gegen Bulgarien 1:8, Ungarn gegen Dänemark 16:2, am 13. August Dänemark gegen Andorra 13:3 und Bulgarien gegen Ungarn 3:7.

Stage 5 fand am 25.-27. August 2017 in Warnemünde, Superfinal und Promotion Final finden vom 14.-17. September 2017 in Terracina in Italien statt.

Die Wettkampftage in Siófok lockten viele Fans in die Arena mit ihren 1500 Sitzplätzen im Großen Strandbad der Stadt. Viele in- und ausländische Urlauber nutzten die Möglichkeit, die spannenden Wettkämpfe hautnah mitzuerleben.