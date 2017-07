Sommermusikabende in der City von Siófok

Am 30. Juni 2017 begannen in Siófok am Fő tér die diesjährigen Sommermusikabende, die Reihe endet am 25. August 2017. Sie wechseln sich mit abendlichen Theatervorstellungen auf der Freilichtbühne ab. Ein Abendbummel durch die Innenstadt lohnt sich in jedem Falle. In Siófok ist immer etwas los.





Stimmungsvolle Musik vom Balkan erklingt am 4. Juli 2017 um 19 Uhr mit der Guča Partyzans Brass Band. Am 7. Juli 2017 zeigt die Ungarische Staatliche Volkstanzgruppe ein mitreißendes Programm. Am 11. Juli 2017 um 19 Uhr gibt Freakend ein Konzert, am 21. Juli 2017 Cream de la pop. Die Vácer Symphoniker spielen am 25. Juli 2017 um 19 Uhr bekannte Filmmusik und die Talamba Ütőegyüttes machen am 11. August 2017 bei ihrer TOUR DE DRUMS Halt in Siófok.

Die Konzerte mitten in der Stadt gehen um 23 Uhr zu Ende, für die Vorstellungen wird kein Eintritt verlangt.