Drei Hörbücher für den Ungarnurlaub

Wer einen Urlaub in Ungarn plant, möchte sich dort nicht nur entspannen, sondern auch das Land kennen lernen. Ohne Sprachkenntnisse ist dies jedoch schwierig. Wie praktisch, dass es Hörbücher zu Ungarn und landestypischen Themen gibt, die jeder Urlauber vorab oder während des Urlaubs genießen kann.

Ein kleiner Sprachführer für typische Situationen

Reise Know-How bietet neben dem schriftlichen Sprachführer auch ein begleitendes Hörbuch für die ungarische Sprache an, welches zusätzlich oder als alleinige Hilfestellung genutzt werden kann. „Kauderwelsch kiejtési segédlet Német – Szóról-Szóra: Aussprachetrainer Német – Deutsch für Ungarn“ bietet eine Auswahl an verschiedenen Sätzen, Redewendungen und Formulierungen, die im Urlaub hilfreich sein können. Dabei werden alle Sprachbeispiele von Viktor Nagy, einem Muttersprachler, vorgelesen und selbstverständlich von Kerstin Belz ins Deutsche übersetzt. Durch eine Pause zum Nachsprechen der einzelnen Beispiele kann der Hörer selbst das Sprechen üben.

Märchen für kleine und große Urlauber

„Die schönsten Märchen aus Ungarn“, gesprochen von Jürgen Fritsche, unterhält nicht nur Kinder. Eine große Auswahl an Märchen lässt jeden Hörer die Fantasie der dortigen Bewohner erfahren und sorgt für Unterhaltung im Urlaub oder zu Hause. Mit Märchen wie „Die drei Tiere“, Der unsichtbare Schäferjunge“ und „Drei kostbare Dinge“ wird es auf der Autofahrt niemandem langweilig.

Ungarn akustisch erleben

Corinna Hesse widmet sich in „Ungarn hören“ dem Land selbst. Wo kommen seine Einwohner her? Wie haben sie Ereignisse in der Vergangenheit erlebt? Was hat sie geprägt? Welche Kultur herrscht in Ungarn? Dabei werden die einzelnen Themen nicht nur von Rolf Becker gesprochen, sondern auch musikalisch untermalt, um dem Hörer ein möglichst unverfälschtes Bild der landestypischen Eigenheiten zu bieten.

Rundum versorgt

Mit allen drei Hörbüchern sind Urlauber bestens ausgestattet, um nicht nur einen Einblick in die Kultur Ungarns und das Land selbst zu erhalten, sondern auch einige Sätze zu sprechen und zu verstehen. Dabei steht es natürlich jedem selbst frei, ob er oder sie die Hörbücher zur Vorbereitung auf den Urlaub hört, oder vor Ort genießt. Eine Bereicherung sind alle drei in jeder Hinsicht und stellen eine ausgezeichnete Ergänzung zum Urlaub und den Erlebnissen vor Ort dar.