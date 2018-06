Nagystrand und PLÁZS in Siófok

Das Große Strandbad in der Petőfi sétány von Siófok ist bei Jung und Alt sehr beliebt. In unmittelbarer Nähe und als Teil der Partymeile ist hier im Sommer Tag und Nacht etwas los. Der 670 Meter lange „Nagystrand“ ist tagsüber eintrittspflichtig. Nach 18 Uhr stehen die Tore allen offen und die Besucher können am stimmungsvoll beleuchteten Ufer spazieren gehen, einen Cocktail trinken oder den Sonnenuntergang genießen. Das Riesenrad bietet herrliche Ausblicke über den Plattensee und die Umgebung.





Das Strandbad wird von der Balaton-parti GmbH betrieben und bietet zahlreiche Dienstleistungen, Sport- und Freizeitmöglichkeiten, u.a. im Beachball-Stadion, in dem auch internationale Wettbewerbe und Cups ausgetragen werden. Der Eintritt zum beliebtesten Strandbad am Balaton kostet wochentags 1000 Ft, an den Wochenenden 1300 Ft. Kinder zahlen 500 Ft, bzw. 700 Ft – http://balaton-parti.hu/siofoki-strandok/siofoki-nagystrand.

Partywütige Gäste erfreuen sich am Abend unmittelbar am Wasser an den Konzerten auf der Freilichtbühne des PLÁZS. Die Partysaison begann Mitte Juni, wobei von Dienstag bis Samstag auf der Musik-Terrasse bis in die Morgenstunden abgetanzt werden kann. Sonntags beginnt die Party um 13 Uhr. Am 30. Juni 2018 können sich Popmusik-Fans am Konzert von „Ákos50” erfreuen, das Teil der Sommerjubiläumstour des beliebten ungarischen Popsängers ist. Weitere Konzerttermine unter: http://plazssiofok.hu