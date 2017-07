„Siófok Eye“ bietet schöne Aussicht

Am ersten Sonntag im Juli wurde das 40 Meter hohe „Siófok Eye“ am Großen Strand in der Petőfi sétány eröffnet. Das Riesenrad dreht sich zur Freude aller Touristen bis 27. August 2017 und bietet nicht nur bei Sonnenuntergang wundervolle Ausblicke über das „Ungarische Meer“.





Das Riesenrad ist vollkommen neu, es wurde in diesem Jahr in Belgien gebaut. Es verfügt über 24 Kabinen und kann gleichzeitig bis zu 144 Personen befördern. Die Tickets für Fahrten mit dem Riesenrad gibt es an den Kassen des Strandbades. Der Preis beläuft sich auf 2000 Ft für Erwachsene, 1500 Ft für Schüler und Rentner, sowie 1000 Ft für Kinder. Die Fahrt dauert etwa 10 Minuten, wobei drei volle Runden zurückgelegt werden.

Beim Kauf von Tickets zwischen 14 und 19 Uhr ist auch der Eintritt zum Strandbad inkludiert. Rabatte gibt es des Weiteren mit der Siófok-Card, für Gruppen und für Fahrgäste, die mit dem Fahrgastschiff aus Balatonfüred und Balatonalmádi kommen. Das Riesenrad dreht sich von Sonntag bis Mittwoch täglich von 14 bis 24 Uhr, von Donnerstag bis Samstag täglich von 14 bis 1 Uhr.