Bald ist es wieder soweit …

Der Osterhase kommt. Groß und Klein freuen sich schon ungeduldig auf das schöne Frühjahrsfest, das die Dorfbewohner von Csömend jedes Jahr schon Wochen zuvor mit bunter Dekoration ankündigen.





Auch heuer bietet sich wieder ein Augenschmaus für jedermann, der an der Hauptstraße entlang fährt oder zu Fuß unterwegs ist. Viele bunte Eier hat das Langohr schon gelegt und zeigt sich in liebevoller Gestaltung dem Betrachter. Also: Ostern kann kommen, das Fest wird in Csömend und rund um den schönen Balaton schon sehnsüchtig erwartet.

Fotos/Text: Eva