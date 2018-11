Hohe Recyclingquote von Altbatterien in Ungarn

Etwa 53% der tragbaren Altbatterien und Akkus in Ungarn wurden 2016 zum Recycling gesammelt, was der dritthöchsten Quote in der Europäischen Union entspricht, wie Eurostat-Daten zeigen. Die Quote lag deutlich über dem in der EU-Batterierichtlinie festgelegten Ziel von 45% – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Acht Mitgliedstaaten haben das Ziel nicht erreicht und fünf Mitgliedstaaten haben keine Sammelquote gemeldet, berichtet Eurostat. Die höchste gemeldete Quote lag bei 71%, in Belgien. Die niedrigste Quote von 21% wurde in Rumänien verzeichnet. Die Quote betrug 52% in der Tschechischen Republik, 39% in Polen und 48% in der Slowakei. In Österreich lag die Quote bei 49%.