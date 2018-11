Katastrophenschutz übernimmt Müllsammlung

Die Katastrophenschutzbehörde übernahm die Koordination der Abfallwirtschaft in 116 Dörfern in den mittel- und nordungarischen Landkreisen Pest und Nógrád, sagte ein Staatssekretär des Innenministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.





Die Sammlung von Hausmüll ist nach einer zweitägigen Pause in den betroffenen Dörfern wieder aufgenommen worden, sagte die für die Aufgabe beauftragte gemeinnützige Organisation, Zöld Híd, in einer Erklärung. Staatssekretär Tibor Pogácsás sagte, dass das Versorgungskürzungsprogramm der Regierung die Praxis der Unternehmen beendet habe, „die Gebühren für die Abfallsammlung nach ihrem Geschmack zu erhöhen“, was eine Rationalisierung innerhalb der Unternehmen erfordere.

Am Dienstag hat die Regierung 26,4 Milliarden Forint (81,3 Mio. EUR) zur Finanzierung der Abfallwirtschaft zusammengeführt, wie das Amtsblatt Magyar Közlöny berichtete.







József Gál, ein Budapester Oppositionsrat der LMP, kritisierte die Maßnahme als „eine einmalige Injektion statt umfassender Maßnahmen“. „Ein funktionierendes Abfallmanagementsystem würde 30 bis 40 Milliarden Forint an zusätzlichen Mitteln erfordern“, sagte er. Die Einsparungen bei den Nebenkosten seien ein „Betrug“, sagte Gál und argumentierte, dass die Menschen die hohen Kosten der Abfallsammlung mit 27% Mehrwertsteuer und anderen Steuern bezahlen.