Armut ist in Ungarn deutlich zurückgegangen

Jüngste Eurostat-Daten zeigen, dass die Quote der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen deutlich gesunken ist, und zwar von 30,6 % im Jahr 2015 auf 18,4 % im vergangenen Jahr, sagte ein Beamter des Innenministeriums am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Attila Fülöp sagte, dass die Quote der Haushalte mit sehr geringer Einkommensintensität oder ohne Arbeit im letzten Jahr ebenfalls gesunken sei, und zwar von 8,8 % auf 6,2 % im gleichen Zeitraum. Der Anteil der Ungarn, die von schwerer materieller und sozialer Entbehrung betroffen sind, sank von 24,1 % im Jahr 2015 auf 9,1 % im vergangenen Jahr, so Fülöp in einem Facebook-Post.