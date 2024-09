Ungarns Gasreserven liegen über dem Zielwert für das Gesamtjahr

Das Gasvolumen in Ungarns Speichern liegt bei 90 Prozent und übertrifft damit die von der Europäischen Union geforderte Quote, teilte das Energieministerium am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Gemäß einer EU-Verordnung aus dem Jahr 2022 seien die Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre unterirdischen Gasspeicher vor Beginn der Heizsaison zu 80 Prozent zu füllen, so das Ministerium in einer Erklärung. Die Zielquote, die bis zum 1. November erfüllt werden muss, wurde letztes Jahr auf 90 Prozent erhöht. Für Ungarn hatte die EU eine Quote von 86 Prozent bis zum 1. September festgelegt, die das Land bereits Mitte August erfüllte. Die Menge von rund 5,8 Milliarden Kubikmetern Gas in den ungarischen Speichern übersteigt bereits jetzt den in der letztjährigen Heizperiode verzeichneten Gasverbrauch der Haushalte und Wirtschaftsakteure. Ungarns Gasspeicher sind nach Angaben des Ministeriums weiterhin mehr als doppelt so groß wie der EU-Durchschnitt.