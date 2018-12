Nachgedacht: Täglich zu Besuch …

… kommt seit längerem dieser schöne Mäusebussard in meinen Garten. Es ist schon ein imposanter Anblick, wenn der große Raubvogel über Haus und Garten seine Runden in luftiger Höhe zieht und sich dann auf „seinem“ Platz gemütlich niederlässt.





Mit leuchtenden Augen schaut er sich prüfend um, dreht den schönen Kopf in alle Richtungen, schaut mich prüfend an. Doch selbst mit der Kamera in der Hand ließ er mich nah an sich herankommen, ohne die Flucht zu ergreifen. Er weiß eben, dass ich ein großer Tierfreund bin. Und morgen? Morgen wird er, so wie die vergangenen Tage, seinen Kurzbesuch in Nikla abstatten. Ich freu‘ mich drauf.

Foto/Text: Eva