Bruttolohnwachstum in Ungarn erreicht 10,8%

Das Bruttolohnwachstum in Ungarn erreichte im Oktober 10,8% gegenüber dem Vorjahr, so das Statistische Zentralamt. In absoluten Zahlen verdienten die Vollzeitbeschäftigten in Ungarn monatlich brutto 327.100 Forint (1.000 EUR) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Nettolöhne stiegen im Berichtszeitraum um 10,9% auf 217.500 Forint. Seit Anfang 2017 liegt der annualisierte Lohnzuwachs im zweistelligen Prozentbereich, nachdem sich Arbeitgeber, Gewerkschaften und Regierung auf große Mindestlohnerhöhungen gepaart mit Lohnsteuersenkungen geeinigt hatten.