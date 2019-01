Arbeitskräftemangel in Ungarn wirkt sich auf Lohnerhöhung aus

Die Löhne des Privatsektors in Ungarn könnten in diesem Jahr zweistellig steigen, deutlich über der Erhöhung des Mindestlohns um 8%, sagte der Leiter der Ungarischen Industrie- und Handelskammer in der Samstagsausgabe der Tageszeitung Magyar Idők – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Arbeitskräftemangel wirkt sich weiterhin auf das Lohnwachstum aus, sagte László Parragh dem Blatt. Während die 8%ige Mindestlohnerhöhung der Maßstab für Gehaltserhöhungen bei KMU sein kann, können größere Unternehmen mehr in ihre Lohn- und Gehaltsliste aufnehmen, fügte er hinzu. Magyar Idők erfuhr von den Gewerkschaftsführern, dass die laufenden Tarifverhandlungen mit dem Management von Unternehmen darauf hindeuten, dass die Löhne in diesem Jahr um über 10% steigen werden.







Arbeitgeber und Gewerkschaften haben im Dezember eine Vereinbarung über den Umfang der Erhöhung des diesjährigen Mindestlohns für qualifizierte und ungelernte Arbeitskräfte getroffen. Beide Löhne werden 2019 und 2020 um jeweils 8% steigen.