Elektroautos für Alsóörs

In Alsóörs wurde im letzten Jahr unweit des Tourinform-Büros im Zentrum des Ortes eine E-Tankstelle eröffnet. In diesem Jahr soll eine weitere dazukommen. So macht es Sinn, auch elektrisch betriebene Fahrzeuge im Dienste der Gemeinde zu kaufen.





„Unsere Selbstverwaltung denkt darüber nach, mehrere Elektrofahrzeuge anzuschaffen. Als erstes haben wir einen kleinen Transporter von BirdieCar erworben. Das Fahrzeug wurde im Januar ausgeliefert und wird für diverse Arbeiten in der Gemeinde eingesetzt“, sagte Bürgermeister Zsolt Hebling. Verhandlungen zum Kauf weiterer Fahrzeuge sind bereits im Gange.