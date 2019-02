OECD: Ungarische Wirtschaft „floriert“, aber die Risiken bleiben

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) würdigte das starke BIP-Wachstum Ungarns, warnte aber davor, dass die Wirtschaft mit Risiken wie einem Arbeitskräftemangel konfrontiert ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die ungarische Wirtschaft „floriert“, sagte die OECD in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht und verwies auf eine starke Inlandsnachfrage, die von Einkommensgewinnen sowie dynamischen Geschäfts- und Wohnungsinvestitionen, sinkender Arbeitslosigkeit und breit angelegten Lohnerhöhungen gestützt wird. Das Produktivitätswachstum hat sich beschleunigt, bleibt aber „deutlich unter“ dem Reallohnwachstum und der Rate im Jahrzehnt vor der globalen Finanzkrise, fügte sie hinzu. Die OECD hatte zuvor für Ungarn ein BIP-Wachstum von 3,9 % im Jahr 2019 und 3,3 % im Jahr 2020 prognostiziert.

In dem Bericht werden die externen und internen Risiken beschrieben und die Anfälligkeit Ungarns für die Eskalation internationaler Handelsstreitigkeiten und ihre Auswirkungen auf die Exporte, insbesondere die Exporte des Automobilsektors, festgestellt. Anhaltend hoher Lohnzuwachs könnte die Kostenwettbewerbsfähigkeit und die Inflationserwartungen beeinträchtigen und einen abrupten Politikwechsel erfordern, sagte sie. Andererseits würden stärker als erwartete Produktivitätsgewinne die Fähigkeit der Wirtschaft stärken, schnelle Lohnzuwächse zu absorbieren, fügte die OECD hinzu.

Ungarn zieht nach wie vor große Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen (DI) an, aber diese sind vor allem den westlichen und zentralen Regionen des Landes zugute gekommen, sagte die OECD und fügte hinzu, dass Weiterbildung, Mobilität und starkes regionales Wachstum notwendig seien, um ein gerechtes Wachstum zu gewährleisten.







Die alternde Bevölkerung Ungarns wird die öffentlichen Finanzen belasten und Herausforderungen für die Leistungserbringung mit sich bringen, so die OECD. Es wurde empfohlen, die kontinuierliche Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf 65 Jahre bis 2022 abzuschließen und mit dem Anstieg der Lebenserwartung in der Folgezeit zu verbinden. Die OECD sagte, dass die ungarische Finanzpolitik „prozyklisch“ geworden sei und empfahl eine strengere Politik, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden.

Sie beanstandet auch, dass die Regierung weiterhin auf Sozialversicherungsbeiträge angewiesen ist, während sich das strukturelle Defizit vergrößert und der Steueranteil weiterhin hoch ist. Es wurde empfohlen, den Steueranteil zu senken und die Abhängigkeit von den Verbrauchssteuern zu erhöhen. Er forderte die Einführung eines einheitlichen Mehrwertsteuersatzes und die schrittweise Abschaffung der ermäßigten Sätze für Tourismusdienstleistungen.

Die OECD empfahl auch, die Dauer der Arbeitslosenunterstützung zu verlängern und die geografische Mobilität zu unterstützen, um die Arbeitsteilung zu verbessern. Der Bau von mehr Kinderkrippen und die Verbesserung der Anreize für Mütter, am Arbeitsmarkt teilzunehmen, würde auch mehr Ungarn in die Arbeitswelt einbeziehen und die Gleichstellung der Geschlechter unterstützen. Die OECD erkannte Maßnahmen zur Bewältigung von Korruptionsproblemen an, sagte jedoch, dass die Wahrnehmung der Korruption „hoch bleibt“ und empfahl die Einrichtung einer eigenen Anti-Korruptionsbehörde.