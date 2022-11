OECD hebt Prognose für ungarisches BIP-Wachstum 2022 auf 6,0 Prozent an

Die OECD hat in ihrem am Dienstag veröffentlichten halbjährlichen Wirtschaftsausblick ihre Prognose für das ungarische BIP-Wachstum in diesem Jahr auf 6,0 % angehoben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Prognose wurde von 4,0 % im Juni angehoben. Die OECD geht davon aus, dass sich das ungarische BIP-Wachstum in 2023 auf 1,5 % verlangsamen wird. „Die Verlangsamung spiegelt die anhaltend hohe Inflation, die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, die schwächere Auslandsnachfrage und negative Vertrauenseffekte wider“, so die OECD. „Der private Verbrauch dürfte durch die steigende Arbeitslosigkeit und die Verlangsamung des Wachstums der Reallöhne gedämpft werden“, heißt es weiter.