Budapest: HungaroControl unterstützt Nachtflugverbot

Der Budapester Gemeinderat hat vorgeschlagen, den gesamten Flugverkehr auf dem internationalen Flughafen Liszt Ferenc in Budapest zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens zu verbieten, um die Lärmbelästigung einzudämmen, ein Programm, das von der Flugsicherung HungaroControl unterstützt wird, sagte Bürgermeister István Tarlós der Tageszeitung Magyar Nemzet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Zwischen der Stadtverwaltung, HungaroControl und dem Flughafenbetreiber Budapest Airport haben Gespräche begonnen, um die Lärmbelastung in der Nähe des Flughafens zu reduzieren, sagte Tarlós in einem Interview. „Der Budapester Flughafen ist offen für die Idee, die meiner Meinung nach in Kürze umgesetzt werden kann“, sagte er. Ein langfristiger Vorschlag des Rates, sind Pläne zur Verlagerung von Fracht und Militärverkehr auf einen anderen Flughafen, weiter weg von Budapest. Dies würde nicht für den Personenverkehr gelten, sagte Tarlós.







Tarlós, der sich mit der umstrittenen Frage der Parkdienstleistungen in Budapest befasste, kritisierte, wie die „oppositionellen Medien“ seine Position interpretiert hätten, und fügte hinzu, dass sowohl er als auch Premierminister Viktor Orbán die Frage als politisiert betrachteten.

„Die Budapester Bezirke schützen ihr Recht, über Fragen im Zusammenhang mit dem Parken zu entscheiden,“ sagte er und fügte hinzu, dass der Stadtrat über Gebühren und gebührenpflichtige Parkplätze entschieden habe, aber die Bezirke schlossen Verträge über die Erhebung dieser Gebühren unabhängig voneinander. Tarlós sagte, dass die Vereinheitlichung der Parkvorschriften in der Stadt und die Einführung von Parkgebühren zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs ein „langfristiges Ziel“ sei.

Die Demokratische Koalition (DK) der linken Opposition forderte zuvor, dass die Erhebung von Parkgebühren an den Stadtrat zurückgegeben wird, anstatt „23 Bezirke als unabhängige Lehnsherren zu haben“. Parkgebühren sollten in die Verbesserung der städtischen Infrastruktur und des öffentlichen Verkehrs investiert werden, sagte die Partei.