II. Kishegy Festival in Balatonlelle

Das positive Feedback der Teilnehmer im letzten Jahr zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg mit der Zusammenarbeit sind und somit steht nun am Samstag, 13. April 2019 ab 12:00 Uhr das zweite, große Kishegy Festival in Balatonlelle vor der Tür.





Neben kulinarischen Erlebnissen warten ein unvergleichliches Panorama, Führungen, Handwerksmesse und viel Musik auf die Besucher. Mehr als 20 Unternehmer aus Balatonlelle und Balatonboglar haben sich zusammengetan, um zu beweisen, dass am Balaton das ganze Jahr über Bedarf an Events besteht und Programme außerhalb der Hauptsaison stattfinden können, so die Ankündigung der Veranstalter.

Durch diese Kooperation wird die Saison am Südufer des Plattensees jedes Jahr deutlich verlängert, immer mehr Restaurants bleiben ganzjährig geöffnet und die Betreiber melden eine Zunahme an Gästen. Mit ausgezeichneten Weinen, besonderen Gerichten sowie dem einzigartigen Panorama möchten sich die Organisatoren vom Kishegy auch dieses Jahr wieder vorstellen.







Neben den kulinarischen Köstlichkeiten versprechen die Veranstalter Wander- und Radtouren, eine Handwerksmesse, Bastelarbeiten, Spiele, Musik, Tanz und viele Überraschungen.

