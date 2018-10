Murci-Festival in Balatonlelle-Kishegy

Der liebe Gott hatte es mit dem Veranstalter am 20. Oktober 2018 auf dem Kishegy in Balatonlelle sehr gut gemeint. Bei blauem Himmel, Sonnenschein und Temperaturen so um die 20 °C kamen die Besucher voll auf ihre Kosten.





Schon in den Mittagsstunden füllte sich der Parkplatz unterhalb vom Kishegy und der Bus-Transfer mit dem Elektro-Bus vom Yacht Club in Balatonlelle brachte die Besucher im Minutentakt vom Zentrum zum Kishegy. Auch in der Nachsaison kann man mit verschiedenen Programmen die Gäste an den Plattensee locken, denn das Leben am Balaton findet nicht nur im Sommer statt.

Schade nur, dass den Weg zum Kishegy nur wenige ausländische Touristen gefunden haben, da sie keine Informationen über das Festival erhielten. Die meisten Besucher waren einheimische Familien mit Kindern die voll auf ihre Kosten kamen, denn für die Kinder gab es verschiedene Einrichtungen die für Spaß und gute Laune sorgten.

In diesem Jahr waren die Restaurants gut vorbereitet, um die hungrigen Gäste zufrieden zu stellen. Sieben Restaurants boten eine große Auswahl an Gourmet-Essen an, unter anderem wurden die Gäste mit Rehspezialitäten, Hirschragoutsuppe, Wildschweinpastete, Mangalica-Schwein aus dem Backofen oder einem Lachsburger plus Fischsuppe verwöhnt.







Dazu gab es Spitzenweine von 14 Weingütern des Südbalaton und bei den Liebhabern von Süßigkeiten sorgten zwei Konditoreien mit ihren Spezialitäten für Begeisterung.

Peter Wolf

