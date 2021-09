III. Murci Gastro-Festival in Balatonlelle

Nach einem Jahr Abwesenheit findet das Murci Gastro-Festival am 9. Oktober 2021 wieder auf dem Kishegy von Balatonlelle statt.





In den letzten Jahren sind die kleinen Events so erfolgreich gewesen, dass immer mehr Leute beim Veranstalter angefragt haben: Wird es in diesem Jahr ein Murci-Festival geben? Ja, dieses Jahr gibt es wieder ein Festival auf dem Kishegy! Neben den besten Restaurants, Weingütern und Konditoreien der Region, werden auch andere Unternehmen an der Veranstaltung teilnehmen.

Der Balaton kann auch im Herbst ein hervorragendes Ausflugsziel sein. Dem Konzept entsprechend, bieten 11 Restaurants, 9 Weingüter, 2 Konditoreien und ein Feinkostladen, an acht verschiedenen Standorten auf dem Kishegy ihre Spezialitäten an.

Peter Wolf