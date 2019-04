FC Barcelona gründet Fußballakademie in Budapest

Der FC Barcelona, einer der größten Profifußballvereine der Welt, wird in Budapest eine Fußballakademie gründen, um das ganze Jahr über Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren zu trainieren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Im Rahmen der Vereinbarung wird die Akademie in Budapest unter einem professionellen Direktor des FC Barcelona arbeiten. Von allen Trainern, die für die Akademie arbeiten, wird erwartet, dass sie die Trainingsmethoden des katalanischen Clubs anwenden. Die besten Spieler der Akademie werden in Zukunft die Chance haben, dem FC Barcelona beizutreten, denn der katalanische Klub hat ein Vorkaufsrecht für in Budapest trainierte Fußballer.