Budapest – Ein Hotspot für digitale Nomaden und Tech-Startups

Ungarn wird langsam, aber sicher zum Hotspot für Startups und digitale Nomaden. Unternehmensgründer und Reisende, die online ihren Unterhalt verdienen, haben die Vorzüge des Landes bereits entdeckt. Nach dem bahnbrechenden Erfolg des ungarischen Tech-Startups Prezi, das eine neue Softwarelösung zum Erstellen attraktiver Präsentationen auf den Markt brachte, lockt es immer mehr Startups in die Region an der Donau.

Innerhalb kürzester Zeit konnte besonders die ungarische Hauptstadt Budapest ein pulsierendes Startup-Ökosystem etablieren. Die Welt richtet zunehmend die Augen auf das Land in Mitteleuropa, während die Szene der Gründer und digitalen Nomaden immer mehr wächst und sich Ungarn als wahrer Mitbewerber in der Tech-Welt macht.

First Monday – der Vater der Startups

Viele behaupten, es war Peter B. Záboji mit seiner European Entrepreneurship Foundation (EEF), der die Startup-Szene in die Hauptstadt holte. Mit den monatlich stattfindenden „First Monday“-Events, die er 2010 einführte, brachte er Gründer zusammen und spornte die Startups an. Prezi brachte als erster Hit des Landes große Aufmerksamkeit in die Region, Erfolgsgeschichten von Tech-Unternehmen wie Ustream, CryptTalk und LogMeIn folgten mit ähnlichem Einschlag. Die Gründer dieser ungarischen Firmen riefen zudem das Stipendienprogramm Bridge Budapest ins Leben, das Talente in Ungarn fördern und die Szene der Startups weiter anspornen soll. Das Innovationslabor SparkLab ist ebenfalls in Budapest zuhause und unterstützt Talente des Landes auf der Suche nach wirtschaftlichem Erfolg. Ungarn zieht durch solche Erfolge und Förderungen immer mehr internationale Aufmerksamkeit auf sich und schafft den benötigten Raum für neue Gründer.

Arbeitsfläche für Startups – Coworking Spaces in Budapest

Im Vergleich zu Großstädten wie Berlin und London bietet Budapest deutlich günstigere Lebenshaltungskosten und lockt somit Neulinge, die für ihren Pfennig noch leisten müssen, in die Region. Die steigende Anzahl der Coworking-Spaces, öffentliche Gemeinschaftsbüros, die von Einzelpersonen und Gruppen nach Bedarf zum Arbeiten geteilt genutzt werden können, unterstützt diese Entwicklung weiterhin. Nicht nur Gründer der Region können sich hier auf einfache und unkomplizierte Weise treffen, auch Freiberufler und Arbeitsnomaden aus anderen Ländern nutzen die Vorzüge. Die Arbeitsflächen eignen sich hervorragend zum Networken, Entwickeln neuer Ideen und Umsetzen der Tätigkeiten, die Kreativität und Motivation kommen hier zum Fließen. Anstatt selbst ein Büro zu mieten und sich über eine gewisse Zeit zu binden, bleibt durch solche Gemeinschaftsflächen zudem die Flexibilität erhalten, was besonders für frische Startups und digitalen Nomaden von Vorteil ist.

Die Techwelt wächst

Zur Zeit der Digitalisierung befindet sich die Arbeitswelt in einem stetigen Wandel. Die Möglichkeiten sind inzwischen scheinbar grenzenlos, sodass es nicht mehr nur Entwickler und Programmierer sind, die über das Medium ihr Startup gründen bzw. als Freiberufler unterwegs sind. So nimmt das Bloggen mit einer eigenen Webseite und über soziale Medien an Beliebtheit zu. Die Bloggerin Jutta aus Budapest hat sich beispielsweise mit ihrem Fashionblog Inspired Life by Jutta einen Lebensunterhalt im Internet aufgebaut und versorgt Leser vor Ort und international mit ihren Modetipps. Auch die Welt der Spiele schafft neue Möglichkeiten, während Games verschiedenster Arten an Anerkennung gewinnen. Durch das professionelle Austragen von Videospielturnieren, den eSports, wird das Streamen von Videospielen über das Internet immer beliebter. Besonders Videospiele wie League of Legends feiern hier große Beliebtheit. Die ungarischen Streamer von DoggyAndi wurden dagegen mit Videospielen wie Minecraft und Stardew Valley auf den Videoplattformen Twitch und YouTube erfolgreich. Neben diesen Games werden auch Casinospiele immer beliebter bei Streamern. So überträgt LexVeldhuis beispielsweise seine Pokerspiele und konnte so bereits eine breite Followerschaft erlangen. Auch Slots und andere Casinospiele lassen sich inzwischen auf den Videoplattformen finden. Mit der wachsenden Anzahl an Anbietern im Netz ist es für Streamer daher besonders wichtig, die besten Online Casinos zu finden, die qualitative Spiele anbieten und die Sicherheit der Spieler gewährleisten. Anhand von Vergleichsseiten, die bei der Wahl des passenden Online Casinos unterstützen, können sich Streamer behelfen. Derartige Webseiten sind für digitale Nomaden zudem in sämtlichen Belangen hilfreich, die in einer neuen Umgebung das beste Café mit WLAN oder den nächsten Coworking-Space finden möchten.

Schnelles WLAN, geringe Lebenshaltungskosten, gute Atmosphäre

Die ungarische Hauptstadt Budapest ist inzwischen eine ideale Stadt für alle, die ein Startup gründen möchten oder die mit dem Laptop unter dem Arm durch die Welt reisen wollen. Die Community ist mit Startup-Events und hervorragenden Coworking-Spaces immer mehr am Wachsen und heißt Neulinge aus Ungarn und aller Welt wärmstens mit guter Stimmung und Motivation willkommen. Da Ungarn Teil der EU ist, können EU-Bürger entsprechend vor Ort problemlos arbeiten. Das WLAN ist in Budapest äußerst stabil und die Wohnkosten mit rund 250 Euro pro Monat gering. Die lebendige Kultur, die vielen Sehenswürdigkeiten und umliegende Städte machen Budapest zudem zu einem herrlichen Reiseziel, das reichlich Abwechslung vom Arbeitstag bietet.

Budapest entwickelt sich zunehmend zum Hotspot Europas für Startups und digitale Nomaden. Die Szene der Tech-Startups gewinnt an der Donau an Bedeutung, während Talent gefördert und Gründern der nötige Raum zum Kreativwerden geboten wird.