Innovative Hauptstadt: Budapest begrüßt digitale Währungen

Ungarns wirtschaftlicher Erfolg ist aktuell unbestritten. Seit dem Jahr 2008 konnte die Staatsverschuldung um rund 12 Punkte auf 66,4 Prozent des BIP reduziert werden. Zudem lag das ungarische Wirtschaftswachstum 2019 bei knapp fünf Prozent – damit ist Ungarn der Wachstumsmeister der EU.

Der Grund für den Erfolg? Das Land ist inzwischen extrem innovativ aufgestellt. Und schreckt auch nicht vor neuen Wachstumsmotoren zurück. Dies zeigt sich beispielsweise mit Blick auf digitale Währungen. Diese sind gerade in der Hauptstadt Budapest inzwischen extrem populär.

Taxifahren mit Bitcoin

Bereits seit einigen Jahren ist es in Budapest beispielsweise möglich, Taxifahrten auch mit virtuellem Geld zu bezahlen. Zudem gibt es mehrere Bitcoin ATM Maschinen in der Stadt. Diese funktionieren so, wie man es von einem gewöhnlichen Geldautomaten erwartet. Mit einem Unterschied: Hier kann man seine reguläre Währung in Bitcoins umtauschen lassen und so zu einem Anleger der ersten und weiterhin bekanntesten digitalen Coin werden. Auch Meetups und Events zum Thema Blockchain und Kryptowährungen stehen in Budapest auf der Tagesordnung. Und das hat gute Gründe: Schon der Börsenwert von Bitcoin liegt aktuell bei rund 167 Milliarden Dollar, mehr als 18,2 Millionen Bitcoin sind inzwischen im Umlauf. Kein Wunder also, dass Budapest von den Kryptowährungen begeistert ist.

Moderne Geldanlage

Was überzeugt die Einwohner von Ungarns Hauptstadt sonst noch von den digitalen Währungen? Zum einen ist es die Tatsache, dass Bitcoin und Co. dank Blockchain-Technologie extrem sicher vor Fälschungen und zudem sehr vielfältig einsetzbar sind. Für Unternehmen und Anleger ergibt sich eine große Zahl an Möglichkeiten – und die will man nutzen.

Außerdem haben Kryptowährungen sich – gerade in Zeiten niedriger Zinsen, die auch Ungarn betreffen – als rentable Anlagemöglichkeit etabliert. Nicht nur können die digitalen Coins über das Netz gehandelt und in sogenannten „Wallets“, also elektronischen Geldbörsen, sicher verwahrt werden. Es ergeben sich durch die Digitalität auch gänzlich neue Anlagemethoden. Autotrading ist eine davon. Beim automatischen Trading werden sogenannte Krypto-Roboter eingesetzt, komplexe Softwareprogramme, die dank Algorithmen teilweise vorausberechnen können, wie die Kurse einzelner Coins sich in den nächsten Sekunden entwickeln werden. Basierend auf diesen Prognosen kaufen oder verkaufen Krypto-Roboter wie Bitcoin Code Währungen wie Bitcoin. Die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen, doch die Bitcoin Code Erfahrungen waren bislang positiv, zumindest für einen Teil der Trader – sowohl was die Authentizität, als auch die Leistung des Roboters betrifft. Und als moderne Hauptstadt lässt Budapest sich solche Anlagemethoden nicht entgehen.

Digitale Freiheit

Unterstützt wird dies zusätzlich durch die Tatsache, dass Ungarn die digitalen Freiheiten seiner Bürger zunehmend ernst nimmt. So fand erst Anfang März die Eröffnungssitzung des Ausschusses für digitale Freiheit statt, der damit beauftragt wurde, die Durchsetzung individueller Freiheiten und demokratischer Normen zu untersuchen. Und Kryptowährungen unterstützen genau diese digitale Freiheit durch ihre Dezentralität. Denn im Gegensatz zu anderen Währungen können hier weder Staat, noch Banken direkt eingreifen und beispielsweise die Sparer enteignen, so wie dies teilweise während der Finanzkrise geschah. Dadurch sind die digitalen Coins gerade bei jungen und aufgeschlossenen Budapestern sehr beliebt.

Fazit

Ungarns Wirtschaft wächst und laut Prognosen soll sich dies auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Hierfür verantwortlich ist unter anderem die Aufgeschlossenheit des Landes gegenüber neuen digitalen Innovationen wie Kryptowährungen. Diese sind besonders in Budapest bereits fest etabliert. Hier ist Ungarn anderen europäischen Ländern eine Nasenlänge voraus.