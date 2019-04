Kontaktlinsen: Nicht alle Mythen sind wahr

Mehr als die Hälfte aller Schweizer ist auf Sehhilfen angewiesen. Einige davon wechseln zwischen Brillen und Kontaktlinsen oder tragen ausschließlich Linsen, um die Fehlsichtigkeit zu korrigieren.

Im Vergleich zur Brille haben Kontaktlinsen insbesondere während Aktivitäten wie dem Sport zahlreiche Vorteile, weil sie ohne zu verrutschen fest im Auge sitzen und weniger Unfallgefahr bergen. Dass manche Menschen mit Sehschwäche beim Sport trotzdem lieber die verrutschte Brille zurecht rücken, liegt teilweise an hartnäckigen Linsen-Mythen.

Kontaktlinsen schaden den Augen nicht

Hingegen der häufigen Vermutung, richten Linsen im Auge keinen Schaden an. Wer richtig angepasste Tages-, Wochen- oder Monatslinsen kauft, spürt sie beim Tragen nicht einmal auf der Netzhaut. Mittlerweile gibt es Kontaktlinsen in zahlreichen Passformen und Materialien, die sich auf die Augenform, den Tränenfilm und die Tragezeit abstimmen lassen. Dem Mythos schädlicher oder drückender Kontaktlinsen wohnt daher insbesondere heutzutage keinerlei mehr Wahrheit inne.

Auch Kontaktlinsenträgerinnen können Make-up auflegen

Zu vielen Anlässen in Arbeit und Freizeit möchte Frau nicht auf etwas Make-up verzichten müssen. Oft fällt vor diesem Hintergrund die Entscheidung gegen Kontaktlinsen, weil der Irrglaube vorherrscht, man könne nur ungeschminkt zu Linsen greifen. Die Kontaktlinsen in geschminkte Augen einzusetzen, birgt bei ungeübten Trägerinnen zwar die Gefahr, dass das Make-up verwischt. Trotzdem können Frauen mit dem Augen-Make-up einfach abwarten, bis die Linsen im Auge sitzen. Anschließend spricht rein gar nichts mehr gegen Mascara und Lidschatten.

Kontaktlinsen gibt es auch für Gleitsichtbrillenträger

Ab dem höheren Lebensalter tragen viele fehlsichtige Schweizer und Schweizerinnen wegen physiologischer Veränderungen der Augen hin zur Alterssichtigkeit keine gewöhnlichen Brillen mehr, sondern Gleitsichtgläser. Einige Gleitsichtbrillenträger nehmen vorschnell an, es gebe keine gleichwertigen Kontaktlinsen. Diesen Mythos widerlegt die Multifokal-Kontaktlinse, die mit verschiedenen Bereichen für die Fern- und Nahsicht ausgestattet ist. Weil diese Linsen genauso funktionieren wie Gleitsichtbrillen, fällt die Umstellung den wenigsten Betroffenen schwer.

Linsen können nicht im Auge feststecken

Manche Verfechter der guten alten Brille berichten von Horrorszenarien wie in den Augen feststeckenden Kontaktlinsen und verunsichern dadurch potenzielle Linsenträger. Eingesetzt in Augen mit geringer Tränenproduktion können Kontaktlinsen zwar fester sitzen als eigentlich üblich, aber feststecken können sie, entgegen dem Mythos, nicht. Wenn man das richtige Material auswählt und zusätzlich Nachbenetzungstropfen verwendet, lassen sich die Linsen auch bei Augen mit geringer Tränenproduktion problemlos verwenden.

Auch Heuschnupfenpatienten dürfen Kontaktlinsen verwenden

Tränende Augen und laufende Nasen begleiten einen nicht zu unterschätzenden Teil der Schweizer Bevölkerung durch die Zeit des Pollenflugs. Einige Heuschnupfen-Patienten gehen fälschlicherweise davon aus, dass sich ihre tränenden Augen mit Kontaktlinsen gar nicht vertragen können. Tatsächlich verhindern Kontaktlinsen in der Pollenzeit, dass die Allergene die Augenoberfläche berühren. Mit einer zusätzlichen Sonnenbrille über den Augen lässt sich der Pollenschutz weiter verbessern. Wichtig ist in der Flugzeit, die Linsen gut zu reinigen oder Tageslinsen zum einmaligen Gebrauch zu verwenden. So lässt sich sicherstellen, dass sich die Allergene nicht an den Linsen festsetzen.