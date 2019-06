Kostenlose Parkplätze in Siófok

Die Sommerhauptstadt Ungarns hat in der Saison einen enormen Verkehr aufzunehmen, wenn Hunderttausende Feriengäste die Urlaubsmetropole am Balaton aufsuchen. Deshalb gibt es viele Parkplätze und eine strenge Parkplatzordnung in Siófok. Die meisten Parkplätze unweit des Plattensees sind kostenpflichtig, um zu vermeiden, dass sie von Dauerparkern zugeparkt werden.





Für all jene, die gern ein paar Meter laufen, um Geld zu sparen, wurden in diesem Sommer zwei neue gebührenfreie Parkplätze eingerichtet. Diese befinden sich an der Horgony utca unweit der Bahnunterführung und an der Markthalle am Ende der Kossuth utca gegenüber von McDonald`s. Die Parkplätze sind kostenlos, aber nicht bewacht.