Internationales Bartók-Festival in Szombathely

Ungarns renommiertestes Musikseminar, das Internationale Bartók-Seminar und -Festival, findet in diesem Jahr zum 35. Mal statt und bietet drei große Konzerte, so der Produktionsleiter der Veranstaltung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die zehntägige Veranstaltung, die am Freitag in Szombathely, im Westen Ungarns, beginnt, hat zum Ziel, internationale und ungarische Musiker besser mit den Werken von Béla Bartók vertraut zu machen, sagte András Beregi dem Nachrichtensender M1. Es wird eine Meisterklasse für Dirigenten geben, an der Musiker aus 13 Ländern, darunter Japan, Deutschland und den Vereinigten Staaten teilnehmen, sagte er.