Internationales Jazzfestival in Veszprém beginnt

Das Jazzfestival von Veszprém, das im Rahmen des Programms der Kulturhauptstadt Europas 2023 Veszprém-Balaton stattfindet, bietet von Donnerstag bis Sonntag internationale Stars, experimentelle Auftritte über musikalische Grenzen hinweg sowie junge ungarische Jazzmusiker – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Den Auftakt des Festivals in der westungarischen Stadt machen am Donnerstag der Schweizer Trompeter Erik Truffaz und der französische Schlagzeuger ivorischer Abstammung Manu Katche. Auf dem Programm stehen außerdem der Schweizer Schlagzeuger Jojo Mayer, die US-Gruppe Scary Pockets, die internationale Supergruppe Nils Landgren 4WD, die deutsche Band Boticelli Baby, die britische Band The New Mastersounds sowie die ungarische Band Kéknyúl und das Emma Nagy Quintett. Die Konzerte finden im Zentrum von Veszprém statt, in der Hangvilla, im Expresszó und im Papírkutya Kultúrbisztró.

Veszprém wurde 2019 mit dem Titel „UNESCO City of Music“ ausgezeichnet. Ein wichtiges Ziel des Programms „Veszprém-Balaton 2023 Kulturhauptstadt Europas“ ist es, eine breite Palette von Musikstilen zu fördern und neben internationalen Stars auch lokale Musiker aus der Region zu präsentieren. So werden im Rahmen des Veszprémer Jazzfestivals mehrere ungarische Musiker im Hangvilla Café auftreten, und Studenten der Snétberger-Stiftung werden im Papírkutya Kultúrbisztró kostenlose Konzerte geben. Außerdem werden während des Festivals Ausstellungen des Fotografen Attila Kleb und der Hersteller der Blasius-Bassgitarren gezeigt.