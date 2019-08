Hundepark in Keszthely

In Keszthely entsteht ein Park für Hunde und Hundehalter, informierte der stellvertretende Bürgermeister Bálint Nagy gemeinsam mit dem zukünftigen Betreiber des Parks und Eigentümer des Internetportals kutyabarát.hu, Tibor Sziládi-Kovács, auf einer Pressekonferenz. „Der Park bietet direkt am Balaton Erlebnisse und Programme an, die in ihrer Art einzigartig sind“, hieß es.





Der Erlebnispark am so genannten freien Strandbad in Keszthely ist bereits in der Ausführungsphase. Im hundefreundlichen Park sollen die Strandfunktion beibehalten, ein Agility-Kurs für Hunde gebaut, sowie Programme und Veranstaltungen durchgeführt werden. Der Erlebnispark wird planmäßig im nächsten Frühjahr eröffnet und steht danach allen Interessenten ganzjährig zur Verfügung.