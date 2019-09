Ein Tag im Kreise freundlicher Nachbarn

Dorffest in Nikla ein voller Erfolg – Lob für die Veranstalter

Der Wettergott hatte ein Einsehen. Bei strahlendem Sonnenschein ging es hoch her am Samstagnachmittag in Nikla. Das traditionelle Dorffest stand an und viele Gäste waren an diesem schönen Herbsttag der Einladung gefolgt.



Bürgermeisterin Dr. Àgota Fülöpnè-Kesztyüs und Geschäftsleitender Beamter Roland Komoczi hatten zusammen mit der Dorfgemeinschaft und den Bediensteten der an die 800 Einwohner umfassenden Gemeinde ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Seit 15 Jahren wird in Nikla das Dorffest ausgerichtet. Vor dem Bau des Bienenmuseums fand die Zusammenkunft immer im August statt. Doch heuer, das Bienenmuseum wurde genau vor einem Jahr eingeweiht, wählte man den September als Termin. Und dieser wird künftig auch so beibehalten, so Roland Komoczi. Start für das Fest war um 10 Uhr in Kápolna Kert, wo nach der offiziellen Begrüßung durch die Veranstalter zwei Erzählungen des berühmten Heimatdichters Berzsenyi Kertjének vorgetragen wurden. Die Gestaltung des Vormittags übernahmen zwei Studenten. Danach ging es in Richtung Honigmuseum zum gemeinsamen Mittagessen.

Viel Mühe hatten sich die vielen fleißigen Helfer gemacht, um ihre Gäste mit Speis und Trank gut zu versorgen. Aber auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen. Für die Kinder stand eine cirka sechs Meter hohe Rutschbahn (Foto) bereit, welche von den Buben und Mädchen gerne genutzt wurde. Zudem gab es für die Kleinen ein Kinderschminken, eine Mal- und Rätselecke, einen Geschicklichkeits-Parcours und natürlich allerlei Leckeres zur Stärkung, so wie etwa auf dem Stand „100% Fruchtsaft – der geniale Garten“ (Foto). Die Besucher konnten außerdem auf einem Kleider- und Spielzeugbasar etwas Passendes mit nach Hause nehmen, zum Thema „Gesundheit“ gab es die Möglichkeit, Blutdruck und Zucker zu messen bzw. sich über alles um die eigene Gesundheit zu informieren.







Natürlich durfte auch die Kultur nicht zu kurz kommen. Roland Komoczi führte immer wieder Interessenten durch das Museum und beantwortete dabei auch viele Fragen rund um die Bienen, den Honig, das imposante Gebäude und die lang gehegte Idee, ein Bienenmuseum zu errichten. Bis 18 Uhr wurde auf der Anlage rund um das Museum noch kräftig gefeiert, getrunken, gesungen und musiziert.

Die Mühe hatte sich gelohnt. Das Dorffest in Nikla war ein voller Erfolg, hörte man doch immer wieder den Satz: „Ich freue mich schon auf den nächsten September, wenn es wieder heißt: Auf geht`s zum Dorffest nach Nikla“.

Text/Fotos: Eva