Karácsony feiert „historischen Sieg“

Ein historischer Sieg hat in Budapest stattgefunden, sagte Gergely Karácsony, nachdem er die Budapester Kommunalwahl bei einer hohen Wahlbeteiligung gewonnen hatte. Viktor Orbán sagte, die Ergebnisse im Land zeigten, dass das regierende Fidesz-KDNP-Bündnis nach wie vor die stärkste Kraft Ungarns sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





István Tarlós, der scheidende Budapester Bürgermeister, gratulierte Karácsony, dem gemeinsamen Oppositionskandidaten, der 50,62% der Stimmen bei über 90% der ausgezählten Stimmen gewann. „Bei diesem Sieg geht es um ein grünes und freies Budapest“, sagte Karácsony und fügte hinzu, dass der 14. Oktober „den Beginn einer neuen Ära für Ungarn bei seinem Bestreben, seine Freiheit zurückzugewinnen“ markieren würde. Karácsony versprach, die Beziehungen zwischen der Hauptstadt und der Regierung auf eine neue Grundlage zu stellen. Er fügte hinzu, dass er sich nicht auf den Krieg vorbereiten werde, sondern auf eine ausgewogene Zusammenarbeit mit der ungarischen Regierung.

Orbán sagte, der Wahlkampf sei „ein harter, großer und offener politischer Kampf“ gewesen, wie es in einer Demokratie sein sollte, die auf einem Wettbewerb zwischen den Parteien basiert. Er sagte, dass in den letzten neun Jahren die Streitkräfte der Regierungsmehrheit das Ruder von Budapest übernommen hätten. „Aber heute haben die Bewohner der Hauptstadt entschieden, dass etwas anderes als nächstes kommt“, fügte er hinzu. „Wir werden das berücksichtigen und sind im Interesse des Landes und der Menschen, die in Budapest leben, bereit, zusammenzuarbeiten“, sagte Orbán.