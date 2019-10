Spar investiert 7 Milliarden Forint in zwei Supermärkte

Die lokale Niederlassung der österreichischen Supermarktkette Spar investiert 7 Milliarden Forint in die Eröffnung eines Supermarktes in Törökbálint, am Rande der Hauptstadt, und eines Interspar-Supermarktes in Kaposvár, im Südwesten Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Gabriella Heiszler, Geschäftsführerin von Spar sagte, dass sie 5 Milliarden Forint in Kaposvár in einen 11.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex investieren werden, von dem die Hälfte als Interspar fungieren wird und der Rest der Fläche für andere Einzelhandelsgeschäfte reserviert wird. Unabhängig davon sagte SPAR, dass es 32 Arbeitsplätze in Törökbálint schaffen würde, indem es 2 Milliarden Forint in einen 4.700 m² großen Gebäudekomplex investieren würde, in dem der Supermarkt 2.200 m² Nutzfläche umfassen wird.

Beide Investitionsprojekte werden im Jahr 2020 abgeschlossen.