Karácsony besucht Berehove und übergibt Hilfsgüter

Der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony hat dem Bürgermeister der Budapester Partnerstadt Berehove (Beregszász) während seines Besuchs in den Unterkarpaten Hilfsgüter übergeben, darunter einen mobilen Hebekran für die Wartung der Straßenbeleuchtung und acht Waschtrockner. Karácsony sagte, dass er während seines Besuchs auch Gespräche mit führenden Vertretern der Region Berehove und ethnisch-ungarischen Interessenschutz- und Berufsverbänden geführt habe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er fügte hinzu, dass er die Institutionen in Berehove und in der Region besucht habe, um sich aus erster Hand ein Bild von der Situation zu machen und um Hilfe aus Budapest zu leisten. Mit Zoltán Babják, seinem Amtskollegen in Berehove, habe er bereits am ersten Tag des Krieges in der Ukraine Kontakt aufgenommen, und seither werde der Stadt kontinuierlich bedarfsgerechte humanitäre Hilfe aus Budapest angeboten. Da Berehove und seine Region reich an Thermalwasserressourcen sind, hat Budapest seine Erfahrungen in der Nutzung der geothermischen Energie zur Vorbereitung auf die Nachkriegszeit angeboten, so Karácsony.