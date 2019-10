Arbeiten am Balaton: Tausche Büro gegen Strand

Raus aus den engen Büroräumen und hinaus in die Welt. Viele Arbeitnehmer träumen von diesem Gedanken, frei zu sein und von jedem Platz der Welt aus zu arbeiten. Durch zahlreiche Jobs in der IT- und Entertainmentbranche wird diese Wunschvorstellung zur Wirklichkeit.

Die Digitalisierung der Welt schreitet voran. Immer neue Produkte und technische Entwicklungen werden vorangetrieben, die für mehr Einfachheit im Alltag sorgen sollen und uns verbinden. Viele Start-ups sorgen dafür, dass Ideen auf den Markt gebracht werden, an die vorab gar nicht zu denken war. Denn mit Mut und Pioniergeist brechen die jungen Kreativen alte Muster auf und machen bekannte Dinge noch simpler.

Die Region um den Balaton zählt neben Berlin und London als Hot-Spot für die kreativen Schmieden. Das sichere Kommunikationstool CryptTalk oder die Präsentationssoftware Prezi gelten als Prestigeprojekte vom Balaton. An den goldenen Stränden des Urlaubsortes begann die erfolgreiche Geschichte dieser beispielhaften Karrieren, die zahlreiche Folgeprojekte nach sich zogen. Um die wachsenden Projekte umzusetzen, bedarf es junges Personal aus aller Welt.

Freelancer nach Bedarf

Die Digitalisierung bringt auch Veränderung in den Arbeitsmarkt und schafft neue Möglichkeiten, die besonders für Start-ups unverzichtbar sind. Hohe Personalkosten, großflächige Büroräume und Sozialversicherungskosten für Angestellte können sich viele Jungunternehmer nicht leisten oder sehen in den ersten Monaten noch keinen Anlass dazu. Der Arbeitsaufwand wird aus diesem Grund mit Freelancern gedeckelt, die für ein Kennenlernen und Einführungswochen an den Balaton kommen, wo in gemieteten CoWorking-Spaces zusammengearbeitet wird. Die Flexibilität bleibt dabei auf Dienstleister und Kundenseite erhalten: Abgerechnet wird per Rechnung nach bestimmten Bedingungen.

Wer moderne Unternehmen führen will, kann auf Freelancer und Remote Worker nicht mehr verzichten und spart dabei pures Geld. Durch die Vernetzung von Mails, Videotelefonie und Software-Tools, die von jedem Ort der Welt gesteuert werden können, ergeben sich auch ständig neue Jobmöglichkeiten, die eine ständige Anwesenheit nicht unbedingt voraussetzen. Texter können für weltweite Agenturen ihren kreativen Input vom heimischen PC liefern und Designer layouten in ruhiger Atmosphäre deutlich effektiver. Netflix suchte erst Anfang des Jahres weltweit zahlreiche Übersetzer, die den Inhalt in die entsprechende Zielsprache übersetzen. Auch Betfair lässt durch Game-Tester seine zahlreichen Slot Games und Casinospiele testen, damit User problemlos die Roulette-Spiele online spielen können. Die Optionen, freiberuflich Geld zu verdienen, sind dank der Digitalisierung vielfältig.

Die Welt entdecken

Es ist leichter als je zuvor, reisen und arbeiten miteinander zu verbinden. Das Erarbeiten eines Urlaubes entfällt, denn im Urlaub lässt sich die Reisekasse gleichermaßen auffüllen. Die Füße im Sand und den Laptop auf den Knien ist eine Arbeitsweise, die schneller Realität werden kann, als man glaubt. Alles, was es dazu benötigt, ist nur etwas Mut und die Überzeugung zu sorgen: Ich mache mich selbstständig! Wer sich an neuen Ideen beteiligen will, der sollte sich das aufstrebende Projekt ZalaZone ansehen: Auf der künstlich angelegten Strecke soll das Fahren automatisierter Autos getestet werden. Ende 2019 wird das staatlich finanzierte Projekt für E-Autos in Ungarn abgeschlossen sein. Eine Förderung von 6,5 Millionen spricht für die Investition in die Zukunft. Eine Chance für internationale Entwickler und Ingenieure für neue Arbeitsplätze? Die Chance ist groß!