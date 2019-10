Starke Luftverschmutzung durch Verbrennung von Abfällen

Die Verbrennung von Abfällen durch Privatpersonen verursacht einen Großteil der ungarischen Luftverschmutzung, wie ein Regierungsbeamter sagte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Schlechte Luftqualität durch eine hohe Konzentration von Staubpartikeln wurde am Wochenende in mehreren Städten gemeldet, sagte András Rácz, der Umweltstaatssekretär im Landwirtschaftsministerium, der Presse. Eine im vergangenen Jahr durchgeführte Meinungsumfrage ergab, dass die Menschen glauben, dass die hohe Konzentration an Staubpartikeln in der Luft hauptsächlich auf Industrie und Verkehr zurückzuführen ist, sagte Rácz. In Wirklichkeit ist dies jedoch nur für etwa 25% der Verschmutzung verantwortlich, und die Bürger verursachen tatsächlich den größten Teil der Verschmutzung, sagte er.

Rund 14% der Befragten gaben „zu“, dass sie trotz ihrer Illegalität Abfälle verbrannt hätten. Die Meinungsumfrage ergab auch, dass rund ein Viertel der Bevölkerung die Luftverschmutzung für das größte Umweltproblem hielt, und die Regierung sollte dies hervorheben, um die Situation zu verbessern, sagte Rácz. Deshalb hat die Regierung eine Kampagne mit dem Titel „heat smart“ gestartet, die Informationen über Möglichkeiten zur Kontrolle der Heizkosten, einschließlich der richtigen Verbrennungsmethoden, verbreitet, fügte Rácz hinzu.