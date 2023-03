Mit innovativer Technik gegen die Überforderung

Die aktuelle Epoche ist kurzlebig mit ständigen Veränderungen, an die sich der Mensch immer wieder neu anpassen muss. Das bringt viele Männer und Frauen an ihre Grenzen. Doch gerade wenn man meint, es geht nicht mehr, erleichtern innovative Entwicklungen den Alltag. Dazu gehören beispielsweise die Clouds, die für ein hohes Maß an Flexibilität sorgen. Aber auch die künstliche Intelligenz wirbelt die digitale Welt ordentlich durcheinander.

Mehr digitale Beweglichkeit und eine exzellente Vernetzung

Für eine gute Vernetzung sorgen die Clouds. Sie sind schon etwas länger ein wichtiger Bestandteil der digitalen Welt. Bei der Cloud handelt es sich um einen externen Speicher, der sich ortsunabhängig nutzen lässt. Die erforderlichen Daten stehen somit nahezu überall und jederzeit zur Verfügung. Der Abruf ist von verschiedenen Geräten aus möglich. Je nach Cloud nutzt eine bestimmte Anzahl Menschen den externen Speicher. Somit entstehen durch den regen Gedanken- und Datenaustausch im Handumdrehen gemeinsame Projekte auch dann, wenn die Nutzer aus großer Entfernung miteinander agieren. Zu den ganz Großen bei der Entwicklung innovativer Cloud-Computing-Lösungen gehört das im Jahr 1999 in San Francisco gegründete Unternehmen Sales Force. Das Magazin Forbes bezeichnete die Firma sechs Jahre in Folge als das weltweit innovativste Unternehmen. Salesforce punktet vor allem mit SaaS-Anwendungen für den Kundenservice, das Marketing und den Vertrieb. Zahlreiche international erfolgreiche Konzerne bedienen sich dieser Methoden und erhöhen damit ihre Business Alignements, indem sie eine integrierte Entwicklungsumgebung mit der benutzerdefinierten Entwicklungsmethodik kombinieren. Die Betriebe sind infolgedessen dazu in der Lage, ihre Unternehmensanwendungen zu geringen Kosten schnell bereitzustellen. Die Firmen reagieren besser auf die Markt- und Betriebsanforderungen, sodass der gesetzeskonforme Wechsel in die Cloud sicher verläuft. Neben der künstlichen Intelligenz gehört die Cloud zu den bahnbrechendsten Erfindungen der Neuzeit.

Die Vorzüge von Pardot

Vorteile bringt auch Pardot Sales Force. Dabei handelt es sich um ein beliebtes B2B-Marketing-Automatisierungstool. Salesforce übernahm Pardot im Jahr 2013. Fortan liefen die Systeme auf unterschiedliche Art und Weise unter dem Dach ein und desselben Anbieters. 2018 brachte Salesforce die Lightning App für Pardot auf den Markt. Die App integrierte Pardot in die Kernplattform Infolgedessen kamen sich die Vertriebs- und Marketingteams, die Pardot und Salesforce nutzten, immer näher. In den nächsten Jahren erfolgten weitere Änderungen, die die Kompatibilität verbesserten. Aktuell existieren mit Salesforce-Pardot Connector v1 sowie v2 zwei Versionen. Bei der v2-Version handelt es sich um die Standardoption für alle nach dem 11. Februar 2019 erworbenen Pardot-Konten. Die v1-Version gehört zu den älteren Konten. Hier ist ein Upgrade zwar möglich, aber nicht widerrufbar.

Zahlreiche Vorteile

Die Vorteile von v2 Connector sind vielfältiger Natur. So entfällt beispielsweise eine zusätzliche Lizenz durch die Verwendung des Integrationsbenutzers. Parallel zur neuen Geschäftseinheit erfolgt die Erstellung eines neuen Connectors. Es ist möglich, die Synchronisierung zu unterbrechen und bei Bedarf die Metadaten zu aktualisieren. Im Großen und Ganzen gestaltet sich die Einrichtung einfacher. Genial ist das Content Management System für den Pardot Content. Hierbei handelt es sich um eine Art Bildspeicher, der sich einfach einrichten und bedienen lässt. Der Zugriff auf den Arbeitsbereich ist ebenso regelbar wie das Einrichten einer Ordnerhierarchie. Darüber hinaus bieten innovative Programme nicht nur im Unternehmensbereich enorme Vorteile, sondern auch im Privatleben vollzieht sich der digitale Wandel. Kurzum, mit der zunehmenden Digitalisierung entstehen neue Herausforderungen, die sich mit dem richtigen Werkzeug leichter bewältigen lassen.