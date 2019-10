Ungarn habe eine Rekordtemperatur von 28,2 Grad Celsius erlebt, sagte das meteorologische Amt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Tageshoch wurde am 23. Oktober in Dombegyháza, im Komitat Békés im Südosten, verzeichnet. Der bisherige Rekord von 27,3 Grad wurde an diesem Tag im Jahr 2013 in Baja in Südungarn gemessen.