Technische Störung verursacht Reaktorabschaltung in Paks

Das einzige ungarische Kernkraftwerk in Paks meldete am Donnerstag eine Reaktorabschaltung aufgrund einer technischen Störung. Die Fehlfunktion führte zu einer automatischen Abschaltung des vierten Blocks der Anlage um 8:16 Uhr am Morgen, sagte der Betreiber MVM Paksi Atomerőmű auf seiner Website – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Abschaltung hat keinen Einfluss auf die nukleare Sicherheit und hat keinen Einfluss auf den Betrieb der anderen drei Blöcke der Anlage, die zu 100% ausgelastet sind, fügte der Betreiber hinzu. Jeder der vier Blöcke des Werks hat eine Nennleistung von 500 MW. Paks macht etwa die Hälfte der inländischen Stromerzeugung aus.