Eisenbahnkorridor zwischen China und Ungarn

Die ungarische MÁV-REC unterzeichnete ein Abkommen mit der Central European Trade and Logistics Cooperation Zone (CECZ) in China über die Zusammenarbeit im Bereich der Eisenbahnlogistik in Peking, sagte MÁV-REC gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.





Die Vereinbarung wurde am Donnerstag in der ungarischen Botschaft in Anwesenheit von Innovations- und Technologieminister László Palkovics unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird MÁV-REC ein Konsortium leiten, das mit der Umsetzung eines Schienengüterverkehrskorridors zwischen dem chinesischen Inland und Záhony an der ungarischen Ostgrenze über Kasachstan, Russland und die Ukraine beauftragt ist. Die Vereinbarung erstreckt sich auf Schulungen, Upgrades im Containermanagement und die Bereitstellung von IT-Lösungen.

MÁV-REC stellte fest, dass China die Diversifizierung seiner Binnenhandelsrouten nach Europa unterstützt und die Záhony-Route eine Alternative zur überlasteten weißrussisch-polnischen Strecke wäre. MÁV-REC bietet seinen Geschäftspartnern maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Schienenlogistik, Palettenzertifizierung, Schulung und Abfallwirtschaft. MÁV-REC erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,9 Milliarden Forint (5,7 Mio. EUR), wie öffentliche Aufzeichnungen zeigen.