Sportwetten in Ungarn und Deutschland – Die zwei Gesichter der Regulierung

Sportwetten sind in Europa sehr beliebt, weshalb viele Menschen in Ungarn und Deutschland sie als Hobby oder als Zusatzeinkommen betrachten. Viele Menschen sind sich jedoch nicht bewusst, dass dafür in den beiden Ländern unterschiedliche Vorschriften gelten. In diesem Artikel zeigen wir auf, wie Sportwetten in Ungarn und Deutschland geregelt sind und wie hoch die Steuern sind, die in diesen Ländern auf Gewinne gezahlt werden müssen.

Sind Sportwetten in Ungarn legal?

Es ist nicht einfach, die Situation der Sportwetten in Ungarn zu verstehen, daher stellt sich zu Recht die Frage: Welche Wettanbieter sind legal und ist es grundsätzlich legal, online zu wetten? Die Antwort lautet ja, aber nur auf Plattformen, die eine ungarische Lizenz besitzen. Derzeit verfügen nur Tippmix und Vegas.hu über eine offizielle ungarische Lizenz. Obwohl offiziell seit 2023 ausländische Buchmacher dank der europäischen Marktregeln auf dem ungarischen Markt zugelassen werden könnten, ist dies in der Praxis noch nicht geschehen. Das Lizenzierungsverfahren unterliegt sehr strengen Regeln.

Besteuerung – Was bedeutet das in der Praxis?

In Ungarn hängt die Höhe der Steuern, die Spieler zahlen müssen, von zwei Dingen ab. Wenn auf einer in Ungarn zugelassenen Website gewettet und gewonnen wird, sind die Gewinne steuerfrei. Wenn jedoch auf einer ausländischen Website, die in Ungarn nicht zugelassen ist, Wetten gewonnen werden, werden diese Gewinne als „sonstiges Einkommen“ betrachtet und Kunden müssen 15 % Einkommenssteuer (SZJA) und 13 % Sozialabgaben zahlen. Die gute Nachricht ist, dass auf diese Weise nur der Nettogewinn besteuert wird, sodass der geleistete Einsatz abzugsfähig ist. In Deutschland ist die Besteuerung von Sportwetten wesentlich einfacher geregelt, da Sportwettende keine Steuern auf ihre Gewinne zahlen müssen, während die Sportwettenanbieter eine Steuer von 5,3 % auf den eingesetzten Betrag entrichten müssen. Diese Steuer wird oft in Form von reduzierten Multiplikatoren oder höheren Prozentsätzen an die Wettenden weitergegeben.

Die Situation der Sportwetten in Deutschland

Eine neue Ära für das Glücksspiel in Deutschland begann 2021 mit der Einführung des neuen Glücksspielstaatsvertrages, der einen Rahmen für das deutsche Glücksspiel, einschließlich Sportwetten, bietet. Während die Besteuerung in Deutschland günstiger ist, sind andere Regeln viel strenger. Aber was bedeutet das in der Praxis? Es gibt zum Beispiel eine monatliche Einzahlungsgrenze von 1000 €, eine obligatorische Spieleridentifizierung und ein zentrales System (LUGAS), das die Aktivitäten der Spieler überwacht. Darüber hinaus ermöglicht die OASIS-Datenbank den Selbstausschluss.

Ungarn und Deutschland haben einen völlig unterschiedlichen Ansatz bei Sportwetten. Während Ungarn mit einem staatlich dominierten Markt arbeitet, der durch EU-Vorschriften aufgeweicht wird, hat Deutschland ein viel strengeres und transparenteres System entwickelt.