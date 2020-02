Regierung startet Online-Forum

Die Regierungssprecherin Alexandra Szentkirályi sagte, die Regierung richte ein Online-Forum ein, um Informationen mit den Bürgern zu teilen und ihre Fragen zu beantworten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Szentkirályi sagte auf Facebook, dass sie Fragen zu den dringendsten Themen und Regierungsentscheidungen in Videos beantworten werde, die auf Facebook in der Initiative Kormányinfó Plusz veröffentlicht werden, die Ende dieses Monats gestartet werden soll. „Ich glaube an einen möglichst persönlichen und unmittelbaren Kontakt und freue mich auf Ihre Fragen“, fügte sie in dem Video hinzu.