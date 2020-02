Ungar in Japan positiv auf das Coronavirus getestet

Ein ungarischer Staatsangehöriger wurde in Japan positiv auf das Coronavirus getestet, sagte ein Regierungsbeamter. Der Patient ist eines der Besatzungsmitglieder eines Kreuzfahrtschiffes, das wegen eines Coronavirus-Ausbruchs vor der Küste des Landes gestrandet ist, sagte der Staatssekretär für Kommunikation und internationale Vertretung Tamás Menczer unter Berufung auf die japanischen Behörden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Diamond Princess wurde am 5. Februar unter Quarantäne gestellt. Die Quarantäne wurde am 19. Februar aufgehoben, und am 22. Februar durften die meisten Passagiere an Bord das Schiff verlassen, während der Großteil der Besatzung zurückblieb. Zur Besatzung gehörten zwei ungarische Musiker und ein ungarischer Kellner, fügte Menczer hinzu. Der mit dem Virus infizierte Ungar wurde unter Isolierung gesetzt und soll innerhalb der nächsten 2-3 Tage in ein Krankenhaus oder eine Beobachtungseinheit transportiert werden, sagte der Staatssekretär und fügte hinzu, dass es dem Patienten gut geht.

Die Flughäfen Budapest und Debrecen haben damit begonnen, aus Italien ankommende Passagiere auf das Coronavirus zu untersuchen, sagte die Chefärztin. Die jüngsten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) fordern die Einführung neuer Verfahren bei Coronaviren-Screenings, sagte Cecília Müller auf einer Pressekonferenz. Sie sagte, dass der italienische Botschafter in Ungarn kürzlich den operativen Ausschuss, der zur Koordinierung der Präventivmassnahmen gegen das Coronavirus eingerichtet wurde, über die Situation des Virus in Italien informiert habe.

Das Virus sei bisher vor allem in der Lombardei und in Venetien verbreitet, aber auch in der Emilia-Romagna und im Piemont seien Fälle gemeldet worden, sagte Müller. Die Chefärztin stellte fest, dass eine Gruppe von 11 Sekundarschülern, zwei Lehrern und zwei Fahrern, die am Sonntagabend aus Norditalien zurückkehrten, im Zentralkrankenhaus von Süd-Pest in eine zweiwöchige Quarantäne versetzt wurden. Der Konsulardienst des Aussenministeriums empfiehlt, dass Personen, die einen Besuch in Italien planen, nach „gründlicher Überlegung“ aufgrund der Coronavirus-Epidemie eine endgültige Entscheidung treffen sollten.

Unterdessen werden die von der Regierung finanzierten Reisen nach China für ungarische Studenten, die Chinesisch studieren, in diesem Jahr wegen des Coronavirus gestrichen, sagte ein Regierungsbeamter. Mónika Bartos, die für die Organisation von Sprachkursen im Ausland zuständige Regierungskommissarin, wies darauf hin, dass China eines der Zielländer für das neue staatliche Programm für Sprachstudenten sei. Die Reisen werden dieses Jahr gestrichen, um die Studenten vor dem Virus zu schützen, sagte sie. Die Maßnahme betrifft bis zu 50 Studenten, fügte sie hinzu. Die für die Reise vorgesehenen Schüler würden stattdessen Großbritannien besuchen, fügte sie hinzu.

Eine Gruppe von 11 Mittelschülerinnen, zwei Lehrerinnen und zwei Fahrerinnen, die am Sonntagabend aus Norditalien zurückgekehrt sind, wurden wegen der Coronavirus-Epidemie in der Region in eine zweiwöchige Quarantäne im Budapester St. László Krankenhaus eingewiesen, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender M1. János Szlávik, der Leiter des Nationalen Instituts für Hämatologie und Infektiologie des Zentralkrankenhauses von Süd-Pest sagte, dass sowohl die Schüler als auch die Erwachsenen frei von jeglichen Coronavirus-Symptomen seien.

Er sagte jedoch, dass eine Beobachtung notwendig sei, weil die Reisegruppe ihre Unterkünfte in der Nähe eines Gebietes nordöstlich von Mailand hatte, das wegen der wachsenden Zahl von Coronavirus-Fällen von den italienischen Behörden geschlossen wurde. Szlávik sagte, dass drei weitere Ungarn, die zuvor von einem Ozeandampfer zurückgekehrt waren, keine Symptome zeigten und am Freitag bzw. Samstag aus dem St. László Krankenhaus entlassen werden konnten.