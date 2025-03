Orbán: Jahr des Durchbruchs in diesem Jahr

Das Geld in der ungarischen Wirtschaft ist reichlich vorhanden und muss in diesem Jahr mobilisiert werden, um das Wirtschaftswachstum und die Produktivität anzukurbeln, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag auf einem wirtschaftspolitischen Forum – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede vor der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) sagte Orbán, das Geld der Unternehmen und Haushalte sowie die „massiven Kreditvergabekapazitäten“ der Banken seien bereit, eingesetzt zu werden. „Das ist machbar. Wir haben die richtigen Leute dafür…“, sagte er. Er sagte, die Wahrung der wirtschaftlichen Neutralität sei Teil der ungarischen Strategie, und fügte hinzu, dass Ungarn jeder Isolation abschwören werde. „Wie auch immer der Wind weht“, sagte er, es liege im Interesse der ungarischen Wirtschaft, dass die Wirtschaftsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten, China, der Europäischen Union und Russland „so gut wie möglich sind“. Es dürfe keine ideologischen oder politischen Beschränkungen geben, da Ungarn sonst inmitten eines Zollkriegs in eine Zwickmühle geraten könnte. Die Strategie umfasse auch „Frieden, Steuersenkungen, das Demján Sándor [KMU-Kreditprogramm] und die Ankunft von EU-Geldern“, fügte Orbán hinzu.