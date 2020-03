5 unterhaltsame Dinge, die Sie in kurzen Pausen machen können

Situationen, in denen es dazu kommt, dass man eine Pause einlegen muss, gibt es viele. Man denke nur an solche in der Arbeit, an das Warten auf den Schulbus, oder auf den anstehenden Arzttermin. Letztlich kommt es auch zu Hause immer wieder einmal zu nicht unwesentlichen Wartezeiten – beispielsweise wenn man sich gerade eine Pizza ins Rohr schiebt, und darauf warten muss bis sie durchgebacken ist.

In welcher Situation auch immer man eine solche Pause braucht: Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie man diese Zeit auf möglichst unterhaltsame Weise überbrücken kann. Erfahre mehr darüber, was wir tun können, wenn wir unerwartet einige Minuten frei haben.

Youtube Videos ansehen

Eine der naheliegendsten Varianten, um sich die Zeit zu vertreiben, wenn eine Pause ansteht, ist Videos zu schauen. Auf YouTube gibt es abermilliarden von Videos, die alle denkbaren Informationen und Unterhaltungsmöglichkeiten bieten. Was liegt dir am meisten? Wofür interessierst du dich? Oder willst du einfach nur einmal herzhaft lachen, und dir die Laune aufbessern? Dann ist YouTube definitiv richtig. Denn hier findest du eine Reihe von Fail-Videos, Katzenvideos, und anderen witzigen Clips, die dir im nur eine gute Zeit bringen werden.

Ein Online Casino besuchen

Hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, ein Online-Casino zu besuchen? Oder bist du bereits eifriger Spieler von Online Roulette oder Poker? Wie viel Erfahrung du auch immer mit online Casinos hast – Wenn du einmal eine Pause einlegen musst, dann sind online Casino Spiele perfekt dafür geeignet, um sich die Zeit zu vertreiben. Denn ein Roulette Spiel, oder auch eine Session am Slot, beim Poker oder Blackjack, ist sehr schnell gestartet, und dauert nur wenige Sekunden bis Minuten. Spiele etwa bei diesem Online Casino werden sich als hervorragend geeignet dafür erweisen, dir die Zeit zu vertreiben. Und das Beste dabei: Man hat nicht nur eine gute Unterhaltung und spannende Zeit, aber es ist auch möglich, etwas zu gewinnen. Somit wären zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nich übel für einen einfachen Zeitvertreib!

Sich bei Freunden melden

Wie lange ist es her, dass du dich bei gewissen Verwandten oder Bekannten zuletzt gemeldet hast? Hast du in den letzten Tagen mit Mutti telefoniert? Wie geht es den Geschwistern? Wenn du auf all diese Fragen keine unmittelbare Antwort parat hast, dann könntest du eine Pause dafür nutzen, um jemanden der dir lieb oder ist oder nahesteht einfach einmal anzurufen. Die Person, die in den Genuss deines Anrufes Gerät, wird sich freuen, und du stärkst obendrein noch deine Verbindungen mit einer solchen Aktion. Und als Sahnehäubchen erhältst du in den meisten Fällen auch noch die aktuellsten und aufregendsten Geschichten, die die Person gerade beschäftigen.

Fitness zwischendurch

Dir ist langweilig? Dann mach doch etwas Bewegung! Insbesondere Menschen, die viel im Sitzen arbeiten müssen, haben häufig das Problem, viel zu wenig Bewegung zu machen. Dies wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus, und sorgt dafür, dass man schneller müde wird. Deswegen: Wenn du ein paar Minuten Zeit hast, dann mach ein paar Hampelmänner, Liegestütz oder Sit-Ups. Schon ein wenig Bewegung pro Tag kann Wunder bewirken, und deine Stimmung obendrein im Nu aufhellen. Und wenn wir dies konsequent durchziehen, können wir dabei auch noch Gewicht verlieren.

Ein Nickerchen machen

Falls dir alle diese Ideen nicht gefallen, dann ist es vielleicht einfach nur Zeit für ein kleines Nickerchen. Ein solches kann den Tag erstaunlich versüßen, und dir zusätzliche Energie geben, um die noch zu bewältigenden Aufgaben zu lösen. Und mit etwas Glück hast du auch noch einen Traum, der dich gut unterhalten wird. Ein Schläfchen ist definitiv ein toller Zeitvertreib, das sollte nicht vergessen werden.