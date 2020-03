Regierung ordnet Verbot von Universitätsbesuchen an

Die Regierung hat als Schutzmaßnahme im Kampf gegen das Coronavirus ein Verbot von Universitätsbesuchen eingeführt, aber Fernstudienmöglichkeiten werden offen bleiben, sagte Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten. Die Universitäten werden ab Donnerstag geschlossen, fügte er hinzu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Gulyás stellte fest, dass die ungarischen Universitäten eine hohe Zahl ausländischer Studenten aufweisen, und fügte hinzu, dass von den bisher 13 Fällen des Coronavirus in Ungarn 9 ausländische Staatsangehörige seien. Er sagte, dass die Schulen vorerst geöffnet bleiben, aber dies könne sich ändern, wenn es für den Schutz von Leben und Gesundheit notwendig werde. Er argumentierte, dass das Virus nicht typischerweise Kinder betreffe, und die Schließung von Grundschulen könnte bedeuten, dass das gesamte Schuljahr wiederholt werden müsse. Alle Dokumente, die in naher Zukunft auslaufen, bleiben während des Ausnahmezustands gültig, fügte er hinzu. Alle Maßnahmen bleiben bis auf weiteres gültig, sagte er.

Die Maßnahmen, die laut Gulyás beispiellos seien, seit dem Übergang Ungarns zur Demokratie vor 30 Jahren stellen die umfassendste Genehmigung für den Schutz staatlicher Organe dar. Er fügte hinzu, dass die Verfassung klare Regeln für den Ausnahmezustand enthalte und das Katastrophenmanagementgesetz detaillierte Regelungen vorsehe. Die Regierung hat zudem beschlossen, die „Határtalanul“ (ohne Grenzen) auszusetzen und wird auch die für die Sommerferien geplanten Sprachkurse um ein Jahr verschieben.

Gulyás sagte, dass Personen, die Gerüchte verbreiten oder gegen die Quarantänebestimmungen verstoßen, strafrechtlich verfolgt würden. Falsche Angaben zu den Reisen würden sanktioniert, sagte er und fügte hinzu, dass die Informationen aus den Standortdaten der Mobiltelefone überprüft werden könnten.

Gulyás sagte, dass der Schutz von Leben und Gesundheit Vorrang habe, gefolgt von der Verhinderung von wirtschaftlichen Verlusten. Die Epidemie wird sicherlich beträchtliche wirtschaftliche Folgen haben, und die Mehrheit der Länder kämpft jetzt darum, eine Rezession zu vermeiden, sagte er. „Die Chancen Ungarns dafür gehören zu den besten“, fügte er hinzu. Auf eine Frage nach Reisebeschränkungen für ungarisch-ausländische Ehepaare sagte er, dass in Zukunft Sonderregelungen eingeführt werden könnten, aber vorerst dürfen nur ungarische Staatsbürger aus den betreffenden Ländern zurückkehren.

Gulyás sagte, dass das Verbot von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Teilnehmern nicht für das Parlament gelten würde, da es als ein Verfassungsorgan angesehen wird, das sich auch in außergewöhnlichen Situationen wie einem Krieg versammeln würde. Auf eine Frage sagte er, dass in 37 Laboren im ganzen Land eine ausreichende Anzahl von Coronavirus-Tests zur Verfügung stehe.

Er fügte hinzu, dass verschiedene Theater- und Kinovorführungen wahrscheinlich abgesagt werden, aber das Verbot von Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 100 Teilnehmern würde nicht für Einkaufszentren gelten. Kinderkrippen und Kindergärten werden von den Gemeinderäten verwaltet, und es bleibe in deren Zuständigkeit, über ihre Schließung zu entscheiden. Großen Unternehmen mit vielen Beschäftigten wird ebenfalls vorgeschlagen, notwendige Maßnahmen auf der Grundlage von internen Entscheidungen einzuführen, sagte er.