Das Datingleben eines Ungarn – Diese „Regeln“ sollten Sie über den Haufen werfen!

„Ungarische Frauen wünschen sich…“, „Mit ungarischen Männern muss man auf diese Weise flirten…“ All das sind Sätze, die jeder junge Single schon einmal gehört hat. Studien zufolge versuchen immer mehr junge ungarische Menschen ihr Liebesglück im Internet. Die zunehmende Verpflichtung gegenüber der Arbeit, wenig Zeit für Partynächte und der Ausbruch des Corona-Virus machen es schwer, einen Partner oder eine Partnerin auf traditionelle Weise kennenzulernen.

In der Welt des Onlinedatings haben Sie die Möglichkeit zu jeder Tageszeit schnell und einfach mit interessierten Singles in Kontakt zu kommen. Gerade für Neulinge in diesem Bereich kann es schwer sein herauszufinden, welche Regeln sie wirklich beachten müssen. Um Sie frei und locker an das Online-Dating heranzuführen, sollten im Folgenden vermeintliche Regeln genannt werden, die Sie getrost vergessen können. Denn die Ungarn wollen Spaß, Liebe und Leidenschaft. Das kommt nur zustande, wenn Sie sich locker machen, von vermeintlichen Vorschriften des Onlinedatings.

Eines vorweg: Eine schöne Erfahrung beim Onlinedating

Bevor Sie sich nun in die Welt der Nicht-Regeln stürzen, sollten Sie erst einmal die richtige Online Single Börse für Ihre Wünsche finden. Das Internet hat den Wunsch der Menschen erkannt, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Daher gibt es für jeden Geschmack eine Partnerbörse, die zum Teil auf ganz unterschiedlichen Liebeskonzepten basiert. Bevor Sie sich daher bei einem Anbieter anmelden, sollten Sie sich fragen, wonach Sie suchen. Wer keine feste Bindung wünscht, kann Portale für heiße Affären und aufregende Liebschaften nutzen. Hingegen sollten Sie diese Portale meiden, wenn Sie nach einer stabilen, loyalen Beziehung suchen.

Um Enttäuschungen und Frustration zu vermeiden, müssen Sie sich bei einer zu Ihnen passenden Partnerbörse anmelden. Schließlich kann es recht anstrengend sein, zahlreiche Anfragen nach einem unverbindlichen Treffen zu verneinen, wenn Sie eigentlich auf der Suche nach dem Partner oder der Partnerin fürs Leben sind.

Der Mann macht den ersten Schritt

Nicht nur in Ungarn erwarten viele Frauen, dass der Mann den ersten Schritt macht. In der Welt des Onlinedatings sollten Sie sich von diesen altmodischen Klischees verabschieden. Wenn Sie eine nette Unterhaltung führen, die Ihnen das Gefühl gibt, jemanden Besonderes kennengelernt zu haben, sollten Sie sich nicht zurückhalten. Worauf warten Sie noch? Fragen Sie ihn nach einem Treffen. Viele Männer sehnen sich danach, einmal die Kontrolle abgeben zu können. Sie werden erstaunt sein, wie viele Männer von einer Frau überrascht sind, die für sich selbst einsteht.

Geben Sie nicht zu viel von sich preis

Eine weitere fehlerhafte Regel des Onlinedatings lautet, nicht zu viel von sich preiszugeben. Die Intension hinter dieser Anweisung: Wer bereist im Profil oder beim Chatten zu viel über sich mitteilt, wird schnell langweilig. Dem ist jedoch nicht so. Viele Datingpartner freuen sich, wenn Sie ein anregendes Profil vorweisen können. Denn auf Basis dessen, lassen sich unterhaltsame Gespräche über Hobbies, Leidenschaften und das private Leben beginnen. Seien Sie hierbei authentisch und beschreiben Sie Ihre Freizeitaktivitäten nicht spannender als sie sind. Eventuell haben Sie die Möglichkeit einen Partner oder eine Partnerin zu finden, die die gleiche Leidenschaft wie Sie teilen. Sprechen Sie offen darüber, was Ihnen Freude bereitet – und laden Sie Ihr Date ein, einmal mit Ihnen Ihrem Hobby nachzugehen.