Entspannen nach Feierabend

Der Arbeitsalltag vieler Menschen ist stressig und anstrengend, sei es durch körperliche Belastungen oder geistige Anstrengungen. Nach Feierabend fällt es deshalb oft schwer, sofort abzuschalten, den Kopf freizubekommen und das Privatleben zu genießen. Verschiedene Aktivitäten und Rituale können den Übergang zwischen Berufs- und Privatleben erleichtern.

Nachfolgend finden Sie vier Beispiele:

Entspannen an der frischen Luft

Frische Luft tut gut, auch nach Feierabend. Hetzen Sie nicht gleich nach Hause, wenn Sie dort keine dringenden Verpflichtungen haben. Nehmen Sie sich etwas Zeit für einen kurzen Spaziergang, auch wenn es nur 15 Minuten sind. Nach einem stressigen Bürotag weckt frische Luft wieder die Lebensgeister und bringt neue Energien. Außerdem haben Sie die Möglichkeit gedanklich den Arbeitstag zu beenden und sich auf die Freizeit einzustellen und diese zu planen. Zudem freuen sich viele Hunde auf den Spaziergang mit Frauchen und/oder Herrchen nach deren Abwesenheit.

Ein Cocktail, Wein oder Bier in einer Bar

Gelegentlich kann ein Cocktail, ein Glas Wein oder Bier mit oder ohne Kollegen nach Feierabend für einen entspannten Feierabend sorgen. Im Kollegenkreis kann man so, falls gewünscht noch ein paar berufliche Dinge in einem informellen, ungezwungenem Umfeld besprechen. Zur täglichen Routine sollte der Barbesuch aus gesundheitlichen Gründen aber nicht werden und man sollte es mit dem Alkoholkonsum im Kollegenkreis auch nicht übertreiben, um Peinlichkeiten zu vermeiden, die dann eventuell im Unternehmen für Getuschel sorgen.

„Daddeln“ am Computer, Tablet oder Smartphone

Viele Menschen spielen heutzutage vermehrt die verschiedensten Games an den unterschiedlichsten Endgeräten, um zu entspannen. Egal ob es das neueste Strategiespiel am Computer ist, ein Autorennspiel auf dem Smartphone oder FIFA auf der Konsole. „Gaming“ ist nicht umsonst zu einer boomenden und vielfältigen Branche geworden. Als kurzweilige Unterhaltung gewinnen auch Online-Casinos immer mehr an Bedeutung, die eine große Vielfalt an Automaten- und anderen Spielen in das Internet gebracht haben. Der Einstieg ist leicht. Die Website Austriacasino.com bietet zum Beispiel einen Online Casino Bonus in Österreich an. Für verantwortungsvolle Spiele können diese Games die ideale Möglichkeit sein, um nach Feierabend etwas abzuschalten.

Der eigene Kleingarten

Eine eher klassische Möglichkeit der Entspannung, aber wieder im Kommen, ist der eigene Kleingarten. Dieser ist für viele Menschen zur grünen Ruheoase abseits vom stressigen Alltag geworden. In der schönen Jahreszeit ist er der ideale Rückzugsort für die ganze Familie oder man fährt nach einem anstrengenden Arbeitstag für ein Stündchen alleine in den Garten, um dem Berufsleben zu entkommen.

Fazit

Es gibt viele Möglichkeiten, um nach Feierabend zu entspannen. Vier Beispiele haben wir vorgestellt. Die Vorlieben sind sicherlich so unterschiedlich, wie die Menschen untereinander. Weitere sind z. B. Das Fitnessstudio, der Sport- oder andere Vereine, sowie diverse Hobbies. Es gibt zudem viele Dinge, die die Auswahl beeinflussen können, z. B. Kinder. Oft ist dann erst Feierabend, nachdem die Kinder im Bett sind oder sich um andere Familienangehörige gekümmert wurde.